Huawei P10 Plus oficjalnie dostępny w Polsce

Huawei we współpracy z Leica stworzył aparat drugiej generacji w wersji profesjonalnej. W drugiej odsłonie zastosowano obiektyw SUMMILUX-H z przesłoną F/1.8 oraz ulepszoną optykę. Aparat wyposażono w dwie matryce - 12Mpx RGB oraz 20Mpx monochromatyczną.



Uniwersalne obiektywy pozwalają zarówno na uwiecznienie portretów wykonanych z bliskiej odległości, szybkich ujęć, jak i wykonywanie zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych. W wersji Plus nie mogło zabraknąć unikatowego trybu portretowego z trójwymiarową technologią wykrywania twarzy. Funkcja rozmycia tła zarówno w czerni i bieli, jak i w kolorze nadaje zdjęciom niesamowity efekt.

Zdjęcie można edytować w ten sposób nawet po jego wykonaniu. Przedni aparat Leica 8 Mpx o przesłonie F/1.9 pozwala na przechwycenie jeszcze większej ilości światła. Jest w nim także dostępny automatyczny tryb szerokątny. Aparat wykryje, że na zdjęciu znajduje się więcej osób i rozszerzy kadr bez konieczności manualnej regulacji.



Nowe smartfony nie różnią się od siebie tylko kolorami, ale też wykończeniem. Podobnie jak w przypadku Huawei P10, również w P10 Plus wprowadzono wykończenie o wyglądzie diamentowego szlifu. Oprócz tego znajdziemy też wersje o piaskowanej powierzchni i wykończoną na wysoki połysk.



Ekran o rozdzielczości 2K i rozmiarze 5,5 cala pokryto ochronną warstwą Corning Gorilla Glass 5. Metalowe wykończenie Huawei P10 Plus nadaje mu minimalistycznego, czystego charakteru. Czytnik linii papilarnych został umieszczony z przodu telefonu i ukryty pod niewidocznym szkłem.



P10 Plus ma procesor Kirin 960 i całkiem nowy interfejs użytkownika EMUI 5.1, smartfon Huawei P10 jest bardzo wydajny i lepiej dostosowany do potrzeb użytkownika. Urządzenie będzie uruchamiał aplikacje tak szybko, jak po wyjęciu z pudełka nawet przez kilkadziesiąt kolejnych miesięcy. Pojemna bateria o pojemności 3750 mAh obsługuje technologię SuperCharge.



Huawei P10 Plus to pierwszy na świecie smartfon LTE, w którym zastosowano system antenowy 4x4 MIMO ze wsparciem dla sieci 4.5G. Pozwala on uzyskać jeszcze szybsze i bardziej stabilne połączenie

z siecią. Zadbano również o bezawaryjne połączenia WiFi, stosując system antenowy 2x2 Wi-Fi MIMO.

Huawei P10 Plus jest dostępny w przedsprzedaży w sklepie RTV Euro AGD w wersji 6 GB RAM 128 GB

ROM w kolorach czarnym i srebrnym. Do 21 maja przy zakupie Huawei P10 Plus otrzymuje się w prezencie zestaw akcesoriów: powerbank o pojemności 10 000mAh, szybką ładowarkę samochodową Super Charge i selfie stick

Cena: 3399 PLN