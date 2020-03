Huawei Watch GT 2e w przedsprzedaży

Propozycja Huawei skierowana jest przede wszystkim do osób aktywnych. Smartwatch wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,39" i średnicy 46 mm. Ekran zegarka jest podświetlany i automatycznie dostosowuje się do zewnętrznych warunków, dzięki czemu wszystkie informacje są czytelne – dobrze widoczne na tarczy.

Procesor w zegarku to Kirin A1, zaprojektowany specjalnie do urządzeń typu „wearables". Charakteryzuje się niskim poborem mocy (na jednym ładowaniu smartwatch pracuje do 2 tygodni, bez uwzględnienia GPS-a) i obsługą Bluetootha BLE 5.1. Pasek smartwatcha, wykonany z fluoroelasteru, jest wytrzymały i odporny na działanie wysokich temperatur, kontakt z chemikaliami i solą. Do tego porowata konstrukcja ma zapewnić swobodny przepływ powietrza, dzięki czemu skóra się nie zapoci.

Zegarek Huawei Watch GT 2e łączy się ze słuchawkami bezprzewodowymi Huawei AM61. W pamięci smartwatcha można przechowywać ok. 500 plików muzycznych. Podczas treningu możliwe jest słuchanie muzyki bezpośrednio z zegarka, bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Smartwatch można sparować z aplikacją Huawei Zdrowie.

Producent podkreśla, że Huawei Watch GT 2e obsługuje rekordowe 100 trybów sportowych, m.in: bieganie, bieżnia, rower, pływanie, triathlon, spacer czy trening wolny. Warto jednak pamiętać, że tylko 15 trybów jest wgranych, a pozostałe 85 dostępnych jest w aplikacji Huawei Zdrowie i trzeba je samodzielnie wybrać. Dobrane przez siebie tryby można przenieść do zegarka, a następnie dowolnie edytować. Smartwatch automatycznie wykrywa i zaczyna rejestrować część najpopularniejszych dyscyplin, w tym bieganie na świeżym powietrzu i bieżni, spacer czy wioślarstwo.

Huawei wyposażył też zegarek w kilka trybów związanych z monitorowaniem zdrowia. Na przykład technologia TruSeen 3.5 umożliwia całodobowe monitorowanie tętna. Zegarek powiadomi użytkownika, gdy jego tętno w ciągu 10 minut będzie nieregularne lub na nieodpowiednim poziomie. Inna funkcja – TruSleep 2.0 – monitoruje czas i fazy snu, diagnozuje powszechne problemy ze snem i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Z kolei technologia TruRelax pomaga kontrolować poziom stresu w ciągu dnia i proponuje ćwiczenia oddechowe pozwalające się zrelaksować. W Huawei Watch GT 2e można również uruchomić – poprzez aplikację Huawei Zdrowie – funkcję pozwalającą na kontrolowanie cyklu menstruacyjnego.

Smartwatch można kupić w przedsprzedaży w zestawie z inteligentną wagą Huawei AH100 i bezprzewodowymi słuchawkami Huawei AM61. Dostępny jest w 3 kolorach: czarnym, czerwonym i zielonym. Mają go w swojej ofercie sklepy: ABFoto, Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV EURO AGD, x-kom oraz internetowy sklep huawei.pl.

Rekomendowana cena urządzenia to 699 zł; oferta przedsprzedażowa obowiązuje od 26 marca do 12 kwietnia br. (lub do wyczerpania zapasów). Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Huawei i u partnerów akcji.

fot. Huawei