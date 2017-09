Huawei i Kirin 970 - sztuczna inteligencja w urządzeniach mobilnych

„Kiedy patrzymy na przyszłość smartfonów, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na progu ekscytującej, nowej ery", powiedział Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group. „Mobilna sztuczna inteligencja = sztuczna inteligencja urządzenia + sztuczna inteligencja chmury. Firma Huawei czuje się zobowiązana do tego, by rozwijać swoje urządzenia, tworząc z nich urządzenia inteligentne. Kirin 970 jest pierwszym procesorem, który zapoczątkowuje serię innowacji i wprowadza sztuczną inteligencję do urządzeń Huawei"

Po latach rozwoju sztucznej inteligencji w chmurze pojawiały się plany szerokiego zastosowania, jednak doświadczenia użytkowników pokazywały, że udoskonalone muszą być przede wszystkim kwestie opóźnienia, stabilność działania i bezpieczeństwo danych. Połączenie sztucznej inteligencji w chmurze oraz możliwości procesora, otworzyły nowe możliwości współpracy i rozwoju. Urządzenie ze sztuczną inteligencją na pokładzie oferuje ogromne możliwości wykrywania wzorów zachowań, które są podstawą pomagania ludziom. Czujniki generują duża liczbę spersonalizowanych danych oraz scenariuszy - wszystko to w czasie rzeczywistym. Urządzenia, wspierane przez ogromne możliwości obliczeniowe procesora, będą lepiej rozpoznawać potrzeby użytkownika, zapewniając prawdziwą personalizację i łatwo dostępne usługi.

Kirin 970 jest zasilany przez 8-rdzeniowy procesor i 12-rdzeniowy processor graficzny nowej generacji. Procesor, zbudowany z wykorzystaniem 10-nanometrowego procesu technologicznego zawiera 5,5 miliarda tranzystorów na powierzchni zaledwie 1 cm². Nowy produkt flagowy firmy Huawei - Kirin 970 to pierwsza mobilna platforma komputerowa sztucznej inteligencji, wyposażona w dedykowaną jednostkę (Neutral Processing Unit - NPU). W porównaniu do czterordzeniowego procesora Cortex-A73, nowa heterogeniczna architektura obliczeniowa Kirin 970 zapewnia do 25-krotnie lepsze efekty przy 50-krotnie wyższej efektywności energetycznej. Mówiąc prościej - Kirin 970 może wykonywać te same zadania związane ze sztuczną inteligencją szybciej, przy mniejszym zużyciu energii. W teście rozpoznania zdjęć Kirin 970 przetwarzał 2000 obrazów na minutę, co oznacza, że był szybszy niż inne procesory dostępne na rynku.

Kolejne postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji wymagają wspólnego wysiłku, który dotyczy dziesiątek milionów programistów, a także opinii setek milionów użytkowników. Huawei pozycjonuje Kirin 970 jako platformę otwartą na mobilne systemy sztucznej inteligencji. Otwiera również procesor na potrzeby programistów oraz partnerów, którzy mogą znaleźć nowe i innowacyjne zastosowania urządzeń.