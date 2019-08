Huawei pracuje już nad 6G

Koncern Huawei dołączył do grona firm pracujących nad technologią sieci radiowych szóstej generacji (6G).

Najbardziej zaawansowanymi usługami we wdrażanych dopiero sieciach piątej generacji jest coś znanego z popkultury: w filmie „Raport mniejszości" pojawia się scena, w której klientka super/hiper/megamarketu przyszłości zostaje rozpoznana przez kamerę (na podstawie skanu siatkówki oka) i słyszy zaproszenie do nabycia w sklepie kolejnej pary butów.

Scenariusz z dużo bliższej przyszłości może wyglądać całkiem podobnie: „Witaj Mietek, jest gorąco! (doskonale wiem gdzie jesteś – od kwadransa idziesz po nasłonecznionej stronie ulicy. Twój smartfon z Androidem/iOS-em podał pozycję działającemu w zapleczu systemowi komputerowemu). Jeszcze dwadzieścia kroków i po lewej będzie bar. Kupisz tam piwo (bezalkoholowe)".

Do uruchomienia takich usług niezbędny jest działający bez opóźnień system łączności: nie wystarczy rozpoznanie „Mietka" i określenie jego położenia; trzeba go powiadomić o barze zanim minie on lokal. „Mietków" może być wielu, więc sieć musi być w stanie obsłużyć ich wszystkich równocześnie.

Zupełnie praktyczna prezentacja możliwości sieci 5G już się odbyła. W styczniu bieżącego roku w Chinach przeprowadzono pierwszą na świecie zdalną operację za pośrednictwem sieci piątej generacji. Doktor Liu Rong, siedzący w Hongkongu za konsolą służącą do sterowania robotem medycznym, usunął zrazik wątrobowy śwince leżącej na stole operacyjnym w oddalonym o 50 kilometrów. Wymagało to zarówno dużej przepustowości łącza transmisyjnego, jak i bardzo małych opóźnień między operatorem a robotem.

Wdrażana właśnie do użytku sieć 5G ma zagwarantować prędkość transmisji około. 20 razy większą niż w 4G (szybkość przesyłania danych powinna wynieść 20 Gb/s). Sieć szóstej generacji powinna być co najmniej dziesięć razy szybsza (czyli osiągać prędkości rzędu terabajtów na sekundę). Opóźnienia transmisji nie powinny przekraczać milisekundy.

Jeżeli chodzi o usługi w sieci 6G, trudno sobie je wyobrazić, skoro udogodnienia związane z sieciami 5G nie zostały jeszcze wdrożone. Należy pamiętać, że system szóstej generacji ma działać na częstotliwościach terahercowych; w tym przypadku zasięg sygnału radiowego sięga najwyżej kilku metrów. System 6G jest określany jako konstrukcja ery postsmartfonowej.

Wśród architektur sieciowych planowane są struktury, w których odbiornik sygnału pełni równocześnie funkcję nadajnika (ma powstać rodzaj radiowej sieci P2P). Mały zasięg mógłby pomóc w odnajdowaniu zaczipowanych zwierząt albo zagubionych przedmiotów wyposażonych w układy takie jak RFID.

Duża przepustowość i małe opóźnienia mogłyby zostać z kolei wykorzystane podczas konsultacji medycznych w czasie trwania zabiegów na stole operacyjnym albo nawet zdalnej pomocy w trakcie operacji.

Głównym ośrodkiem prac nad sieciami 6G jest Uniwersytet Oulu w Finlandii.

fot. Uniwersytet Oulu