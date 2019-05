Huawei stworzy swoją odpowiedź na Androida?

W marcu 2019 roku Richard Yu udzielił wywiadu serwisowi "Die Welt". Szef Huaweia twierdził, iż producent posiada specjalny, rozwijany od dawna alternatywny system, który mógłby zastąpić Androida w razie problemów.

Obecna sytuacja na linii USA-Huawei, a co za tym idzie, m.in. zablokowanie dostępu do usług Google w połowie sierpnia, to odpowiedni moment na wyciągnięcie asa z rękawa.

OS Huaweia będzie w stanie działać wraz z aplikacjami przeznaczonymi domyślnie dla Androida. Samo oprogramowanie ma działać również około 60 proc. szybciej w porównaniu do systemu proponowanego przez Google. Huawei dalej może swobodnie korzystać ze wszystkich rozwiązań typu open-source.