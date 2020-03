Huawei z kolejnym patentem

Premiera smartfona Huawei Mate 40 zapowiadana jest na październik 2020 r. Co jakiś czas do sieci trafiają informacje na temat zastosowanych przez koncern komponentów w telefonie.

Let's Go Digital opublikowało najnowszy patent zgłoszony przez Huawei, który ma zostać wykorzystany już w modelu Mate 40. Wydaje się bardzo interesującym udogodnieniem do zastosowania w smartfonach na przyszłość.

W projekcie zgłoszonym przez koncern widzimy zmiany w zakresie użytkowym istniejącego już elementu obudowy – pierścienia okalającego obiektywy. Ten czysto wizualny i ochronny dotychczas element miałoby zyskać nową wartość: stałby się kontekstowym ekranem dotykowym.

Według zgłoszonego patentu taki kontekstowy ekran dotykowy w formie pierścienia prowadziłby użytkownika na skróty do kilku funkcji. Zadania realizowane poprzez dotyk obejmowałaby m.in. odbieranie połączeń przychodzących, sterowanie głośnością urządzenia, obracanie zdjęć, jak i przybliżanie obrazu. Ciekawym pomysłem jest też możliwość podglądu wiadomości przychodzących, które można odczytać na tak małym panelu. Choć wydaje się to mało przydatną i niezbyt wygodną opcją, to w praktyce może się okazać, że będzie zupełnie inaczej.

Na zdjęciach prototypowych udostępnionych przez Let's Go Digital widzimy dziwny sposób trzymania smartfona – z palcem wskazującym wyciągniętym tak, by mieć możliwość sterowania pierścieniowym ekranem dotykowym. Trudno stwierdzić, czy w praktyce obsługa smartfona w ten sposób byłaby wygodna i w ogóle wykonalna. Dodatkowo dochodzą kwestie dostosowania obudowy i zabezpieczenia czytnika tak, by nie przełączać różnych opcji nieintencjonalnie.

Ten niewątpliwie ciekawy patent rodzi więc na razie sporo pytań czekających na odpowiedź.

fot. Let's Go Digital