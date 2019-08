Huawei z rosyjskim OS-em

Jak donosi portal Gizmodo, chiński gigant Huawei zamierza zainwestować w rosyjski system operacyjny Aurora, będący konkurentem Androida. Aurora, należąca do państwowej firmy telekomunikacyjnej Rostelecom, nie jest szeroko stosowana, ale ma w nią być wyposażone 360 tysięcy tabletów, które w przyszłym roku posłużą do spisu ludności Rosji.



Nałożenie przez rząd Stanów Zjednoczonych sankcji na Huawei, wywołało ograniczenie kontaktów handlowych zachodnich firm z chińskim gigantem technologicznym, łącznie z groźbą odcięcia go od przyszłych aktualizacji Androida.

Co prawda Huawei poinformował o pracach nad własnym systemem operacyjnym Harmony (Hongmeng), ale w dłuższej perspektywie wątpliwe jest, że zastąpi on Androida, gdyż telefony tej firmy utracą w końcu dostęp do aplikacji Google'a.



fot. 123RF