Huawei zapowiada tańszą wersję słuchawek FreeBuds 3

Nowa wersja słuchawek Huawei FreeBuds 3.

Podobnie jak wyceniony na około 650 zł oryginał, są to słuchawki bezprzewodowe. Ich cenę udało się zredukować do ok. 460 zł, nie obyło się jednak bez kilku ograniczeń.

Gorsze etui

Pierwsza różnica jest związana z etui ładującym. Podobnie jak w droższym modelu, pozwala ono na wysłuchanie 20 godzin muzyki. Tyle, że w odróżnieniu od pierwowzoru, pudełeczka nie da się naładować bezprzewodowo. Konieczność sięgnięcia po kabel nie jest jednak aż tak uciążliwa.

Bardziej dotkliwe mogą okazać się ograniczenia związane z jakością odtwarzania. Zabraknie obsługi wybudzania sprzętu za pomocą asystentów głosowych oraz redukcji szumów w czasie rozmów. Poza tym jedynym kolorem słuchawek będzie biel. Nie zmienił się natomiast sterujący słuchawkami chip, ponownie będzie to znany z droższej wersji Kirin A1.

Dobra oferta?

Dzięki temu sprzęt cechuje się stosunkowo niewielką energożęrnością. Akumulatory o pojemności 30 mAh w każdej słuchawce zapewniają 4 godziny pracy na jednym ładowaniu. Cieszy również standard Bluetooth 5.1.

Słuchawki wprowadzono na razie w Japonii, nie wiemy jeszcze, kiedy dotrą do Polski i jak zostaną wycenione. Choć FeeBuds wydają się atrakcyjne cenowo, wciąż warto rozejrzeć się za droższym modelem. Ostatnio można kupić go za podobną kwotę, co japońska cena nowej wersji.

fot. Huawei