Huawei zaprezentował rewolucyjną baterię

Jest to minimalnie zmodyfikowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 3000 mAh i rozmiarach typowych dla ogniwa używanego do zasilania smartfonów. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od powszechnie używanych baterii, ale gdy przyjrzymy się bliżej, widać, że posiada znacznie więcej złączy, po obu stronach.

Co ciekawe, aby naładować akumulator, trzeba wyciągnąć go ze smartfonu i włożyć do specjalnej ładowarki, której gabaryty są dosyć spore, dużo większe niż samego urządzenia. Najprawdopodobniej, to właśnie tu kryje się największa tajemnica tego wynalazku, a zarazem największa przeszkoda przed wprowadzeniem go do powszechnego użytku.

Efekt jest jednak niesamowity - baterię da się naładować do 48 procent już w pięć minut, co jest wynikiem nieosiągalnym dotychczas dla żadnego sprzętu dostępnego w sklepach. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób Huawei zamierza wykorzystać tę technologię i kiedy będziemy mogli skorzystać z jej obecności.