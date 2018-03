HyperX rozszerza linie pamięci RAM FURY DDR4 i Impact DDR4

HyperX FURY DDR4 to zmodernizowana, ekonomiczna i wydajna pamięć RAM przeznaczona do najnowszych platform Intel i AMD. Przyspiesza edytowanie materiałów wideo i generowanie grafiki 3D oraz procesy związane z grami i sztuczną inteligencją. Pamięć ta jest wyposażona w funkcję Plug N Play (podłącz i pracuj), która umożliwia automatyczne zwiększanie częstotliwości taktowania standardowej konfiguracji DDR4 przy napięciu 1,2 V. Nowe moduły pamięci DDR4 FURY są dostępne w kolorze czarnym, czerwonym i białym, z czarną płytką drukowaną oraz kompaktowym, asymetrycznym rozpraszaczem ciepła, na którym umieszczony jest stylowy napis FURY.

HyperX rozszerzył o nowe możliwości również rodzinę produktów Impact DDR4 SODIMM. Zarówno moduły o pojemności do 16 GB, jak i skonfigurowane zestawy o pojemności do 64 GB mają teraz większą prędkość. Pamięci te są dostosowane do standardowego napięcia 1,2 V i obsługują profile XMP, co ułatwia zwiększanie częstotliwości. Dostępna w tych nowych modułach funkcja Plug N Play umożliwia automatyczne zwiększenie częstotliwości taktowania do najwyższej opublikowanej wartości w granicach szybkości dopuszczalnej przez system.

Dostępność

Pamięci RAM HyperX FURY DDR4 DIMM i HyperX Impact DDR4 SODIMM można już nabyć za pośrednictwem sieci punktów sprzedaży detalicznej i internetowej.