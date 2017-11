Hyperbook SL970VR - laptop do VR

Laptop wyposażono w procesor Intel Core i7-7700HQ i kartę graficzną: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub NVIDIA GeForce GTX 1070. Dzięki ekstremalnie wydajnym podzespołom, gracz może cieszyć się z najwyższych ustawień graficznych w grach i nie martwić się o spadki FPSów. Model w wersji podstawowej składa się z: 8GB pamięci RAM DDR4, dysku SSD o pojemności 120GB oraz dysku HDD 1TB. Ekran o przekątnej 17,3 cala, rozdzielczości Full HD i matrycy IPS.



Dodatkowo SL970VR oferuje pełnowymiarową klawiaturę z trójstrefowym podświetleniem RGB. Całość zamknięto w eleganckiej obudowie o grubości 2,5 cm i wadze 3 kg.

Hyperbook to jeden z nielicznych producentów, który pozwala na rozbudowę swoich laptopów np. o dodatkową pamięć RAM, dysk SDD lub zaawansowany układ chłodzenia. Usługa rozbudowy chłodzenia polega na profesjonalnym polerowaniu radiatorów procesora i karty graficznej za pomocą specjalnych narzędzi. Tuning zwiększa efektywność w odprowadzaniu ciepła, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie temperatury od 3 do 8 stopni Celsjusza. Dzięki temu wybrany produkt pracuje ciszej oraz wydłuża się jego żywotność.

Producent, chcąc udowodnić niezawodność swoich produktów, przygotował świąteczną ofertę dla nowych klientów. Osoby, które zdecydują się na zakup Hyperbooka oraz dokupią zaawansowany system chłodzenia w cenie 199 zł, bezpłatnie otrzymają dodatkowy rok gwarancji. Tym samym przedłużą czas jej trwania z 24 do 36 miesięcy. Standardowa, wcześniejsza cena pakietu gwarancyjnego to 499 zł. Promocja obowiązuje do końca 2017 roku i dotyczy wszystkich laptopów dostępnych do kupienia w oficjalnym sklepie Hyperbook.