IBM stworzył najmniejszy komputer na świecie

Płytka ma wymiary 1 x 1 mm, a więc jest mniejsza od ziarenka soli. Jest to pełnoprawny, działający komputer, który bazuje na architekturze x86, co oznacza, że jego wydajność jest porównywalna do komputerów z lat 90.. Mimo to, przedstawiciele IBM zapewniają, że to wystarczy, aby układ zarządzał prostymi urządzeniami, a nawet realizował prymitywne operacje oparte o sztuczną inteligencję.

Twórcy zapowiedzieli, że zamierzają rozwijać mikroskopijne komputery, a ich wydajność będzie systematycznie rosła. Co ważne. wyprodukowanie tego typu sprzętu kosztuje mniej niż 10 centów.

Zgodnie z zapowiedziami, wynalazek może posłużyć do systemów w technologii blockchain i już niedługo zostanie "wbudowany w urządzenia codziennego użytku".