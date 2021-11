IBM zamawia system operacyjny

Dlaczego taki moloch jak IBM zwrócił się z propozycją akurat do Microsoftu – czyli w owym czasie stosunkowo młodej i niezbyt dużej oraz mało doświadczonej firmy – tego w sumie nie wiadomo. Plotki mówią, że to efekt „wpływu" jaki wywarła na na ludzi z zarządu IBM-a matka Billa Gatesa. Ten bowiem pochodzi z bogatej, rzec można „arystokratycznej" rodziny.

Fakt jest faktem – Microsoft dostał to zlecenie... i zrealizował je. W sierpniu 1981 roku oficjalnie zaprezentowano system operacyjny MS-DOS. Tyle, że MS-DOS tak naprawdę tylko poprawioną i rozbudowaną wersją programu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System) - systemu operacyjnego napisanego przez Tima Patersona z firmy Seattle Computer, znanego też jako 86-DOS. Microsoft odkupił prawa do niego za 75 tysięcy dolarów. Kolejne wersje MS-DOS-a pojawiały się aż do czasu debiutu systemu Windows 95. Jego ostatnia samodzielna wersja nosi numer 6.22. Wyższe wersje MS-DOS-a były już tylko integralną częścią systemów operacyjnych Windows 9x.

fot. Wikipedia