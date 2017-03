IEM 2017 największym e-sportowym wydarzeniem w historii

- Trudno uwierzyć, że IEM wracając do Katowic już piąty rok z rzędu kolejny raz urósł i robił jeszcze większe wrażenie - przyznał Michał Blicharz, Vice President ds. Pro Gamingu w ESL. - Z dumą i pokorą co roku wracamy do niesamowitej polskiej publiczności, dzieląc się z nią - jak i fanami śledzącymi rozgrywki online - tym, co najlepsze.

Znaczący wzrost w istotnych statystykach

Przez dwa weekendy imprezę odwiedziło 173 000 fanów, a w sieci rozgrywki oglądało 46 000 000 osób. W porównaniu do ubiegłego roku jest to wzrost o 35%. Intel Extreme Masters World Championship Katowice 2017 było transmitowane przez 70 partnerów w 19 różnych językach. Transmisje na żywo, filmy z najciekawszymi akcjami i dodatkowe materiały na Twitterze i Facebooku dotarły do 55 milionów fanów, bijąc ubiegłoroczny rekord.

Rosnąca popularność transmisji VR

Współpraca SLIVER.tv i WonderWorld VR z Intel i ESL pozwoliła fanom z całego świata śledzić wydarzenia z perspektywy pierwszej osoby dzięki technologii VR. Oglądający mogli zobaczyć zarówno to, co działo się w arenie, jak i w grze. Transmisję VR w najlepszym momencie oglądało o 200% użytkowników więcej niż stream z Intel Extreme Masters Oakland w technologii VR. Widownia VR liczyła 340 000 unikalnych użytkowników.

IEM Expo

Na IEM Expo odbyły się cztery dodatkowe turnieje. W Intel Challenge Katowice 2017 rywalizowały najlepsze kobiece drużyny CS:GO. Czołowe zespoły Heroes of the Storm z Europy i Ameryki Północnej walczyły o mistrzostwo Western Clash. Z kolei zespoły CROSSFIRE grały w turnieju CROSSFIRE IEM Expo Invitational. Rozegrano także decydujące mecze Pucharu Polski Cybersport w CS:GO i League of Legends.

W katowickim Spodku odwiedzający mogli przekonać się jak technologia Intela wpływa na rozwój gamingu. Na IEM Expo prezentowane były najwydajniejsze komputery gamingowe z procesorami Intel Core 7. generacji, a publiczność toczyła pojedynki w wirtualnym środowisku podczas Intel VR Games Festiwal. Można było również obejrzeć i przetestować Project Alloy firmy Intel oraz zobaczyć transmisję z IEM Katowice przygotowaną przez SLIVER.tv.

Przez dwa weekendy wyłoniono nowych mistrzów:

League of Legends: po mistrzowski tytuł sięgnęli zawodnicy Flash Wolves, którzy w wielkim finale pokonali G2 Esports.

Counter-Strike: Global Offensive: po zaciętym boju Astralis wygrało z FaZe Clan, zajmując tym samym pierwsze miejsce.

StarCraft II: Jun „TY" Tae Yang został nowym mistrzem po tym, jak w wielkim finale pokonał Kima „Statsa" Dae'a Yeoba.

Intel Challenge Katowice 2017: Najlepszym żeńskim składem CS:GO okazał się ten grający pod banderą Team Secret. Zawodniczki w wielkim finale pokonały Team Dignitas.

Heroes of the Storm Global Championship Western Clash 2017: Team Dignitas okazał się najlepszy spośród wszystkich rywalizujących w HGC Western Clash.

CROSSFIRE IEM Expo Invitational: chińska drużyna SuperValiant Gaming pokonała wszystkie europejskie zespoły i zajęła pierwsze miejsce.

Puchar Polski Cybersport: w zmaganiach LoL-a najlepsi okazali się podopieczni Pompa Team, a w turnieju CS:GO triumfowali gracze PRIDE.