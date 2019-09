IFA: podsumowanie konferencji Lenovo

Słowo „smart" ponoć już się znudziło. Lenovo jednak podczas swojej konferencji odmieniał je przez wszystkie przypadki i sprzęty.



Najciekawiej wypadły laptopy. Firma pochwaliła się, że trzy nowe urządzenia spełniają warunki nakreślone przez intelowski Project Athena. Yoga C940, Yoga S940 i Yoga S740 to czternastocalowe, wyposażone w procesory dziesiątej generacji Intela przenośne laptopy, które długo posłużą dzięki żywotnej baterii oraz dobrej responsywności. Wprowadzone funkcje smart pomogą m.in. oszczędzać baterię poprzez regulację natężenia dostarczanej przez system mocy obliczeniowej zależnie od sytuacji. Producent chwali się tu również takimi rozwiązaniami jak kamera na podczerwień, dzięki której urządzenie będzie w stanie wykryć nieobecność użytkownika i w kilka sekund wygasić ekran, co przyniesie kolejne oszczędności w zużyciu energii. Gdy użytkownik pojawi się z powrotem - laptop ponownie będzie gotowy do pracy. Ciekawostką są też elektroniczne pióra, ukryte w C940, którymi możemy się posłużyć na ekranach laptopów. Laptopy mają kosztować odpowiednio ok. 1500, 900 i 1700 euro.

Na osobną wzmiankę zasługują konstrukcje biznesowe. Wrażenie robi wyposażony w procesor 10 generacji ThinkPad Carbon X1 - waży 1,1 kg, ma świetnie wyglądającą, klasyczną, ale smukłą obudowę, dysk SSD i pamięć Optane, a także ekran 4K. To jednak najwyższa półka. Na prezentacji Lenovo skupiło się na ThinkBookach - laptopach nadających się do pracy i przeznaczonych raczej dla młodszych użytkowników. Modele 13s, 14 i 15 wejdą do sprzedaży w listopadzie i kosztować będą odpowiednio 699, 675 i 665 euro.



Elektronika ma pomagać, nie przeszkadzać w życiu codziennym - to skądinąd słuszne założenie stało się myślą przewodnią chińskiego producenta. Pewnie dlatego znaczną część prezentacji zajęło przedstawienie nowych asystentów Google'a, wyposażonych w ekrany. Zdecydowanie najciekawiej z nich prezentuje się Lonovo Yoga Smart Tab, który w istocie jest powracającym charakterystycznym tabletem z serii Yoga. W zgrubieniu na jednym z dłuższych boków ponownie pojawiły się głośniki, za które odpowiada JBL, pomiędzy nimi zaś ukryto rozkładaną stopkę. Pozawala ona ustawić urządzenie na półce, stole czy nocnej szafce, a w razie potrzeby - zawiesić na ścianie. Tablet ten może posłużyć jak do tej pory - do konsumpcji treści. Równie dobrze jednak ma się sprawdzić jako przedłużenie sztucznej inteligencji Google'a i hub łączący w jeden organizm inne urządzenia - jak choćby oświetlenie czy podgląd z kamery przy drzwiach wejściowych czy z pokoju dziecka. Cena? Niecałe 300 euro. Taniej będzie, kiedy wybierzemy Smart Tab M8 - uboższy, ale kosztujący niecałe 150 euro.



Na koniec pozostały telefony. Najciekawszym z punktu widzenia użytkownika europejskiego jest wyceniony na 429 euro Motorola One Zoom. Za wydajność odpowiada tu Snapdragon 625, obraz wyświetla ekran AMOLED 6,25 cala z zatopionym w dolnej jego części czytnikiem linii papilarnych. Główny aparat ma 48 Mpix, partnerują mu zaś obiektyw tele z sensorem 8 Mpix, trzykrotnym przybliżeniem optycznym i stabilizacją obrazu oraz szerokokątny obiektyw 16 Mpix zdolny objąć 117 stopni. Kompletu dopełnia czujnik głębokości 5 Mpix. Pamięć to 128 GB na dane oraz 4 GB RAM. Ciekawostką i unikatową cechą telefonu jest podświetlane logo producenta na pleckach - może ono pełnić rolę diody sygnalizacyjnej, informując np. o wiadomościach lub nieodebranych połączeniach. Konfiguracja to ciekawa, ale nie możemy się oprzeć wrażeniu, że cena startowa jest jednak zbyt wysoka.



Na koniec wspomnijmy o zestawie wzbogaconej rzeczywistości Lenovo Mirage, który trafi do sprzedaży wraz z grą Marvel Dimension of Heroes. Będziemy mogli się tu wcielić w jednego z wybranych bohaterów znanych choćby z filmów The Avengers.



Znów nie było żadnej rewolucji ani sprzętu, który zdominowałby przekaz. Laptopy zgodne z założeniami Project Athena to świetna sprawa - niczym unikatowym jednak nie są. Tym niemniej miło widzieć, że Lenovo systematycznie rozszerza linie swoich produktów o kolejne wersje znanych i lubianych modeli.

fot. PC Format