Indie zakazały aplikacji TikTok

Rząd indyjski zwrócił się do dwóch amerykańskich gigantów z prośbą o zablokowanie popularnej aplikacji TikTok. Sprawa ma być związana wykorzystywaniem aplikacji w celach związanych z pornografią - użytkownikami aplikacji jest głównie młodzież. Przestępcy oraz pedofile mogą łatwo wykorzystać TikTok do niecnych, prywatnych celów.

Zablokowanie TikToka w Indiach przyczyni się do spadku liczby użytkowników o ponad 120 milionów.

Czym jest TikTok?

TikTok umożliwia publikację 15-sekundowego materiału wideo, zazwyczaj połączonego z odpowiednio dobraną ścieżką dźwiękową. To fuzja Vine (niedziałająca już platforma twórców Twittera) ze Snapchatem. Główną grupa wiekowa odbiorców Tik Toka ma od 13 do 20 lat. Najpopularniejsze filmiki - dzięki umiejętnemu montażowi - łączą obraz z dźwiękiem, aby w 15 sekundach przekazać krótką historię lub zabawną treść. Najwięksi twórcy - nazywanie TikTokerami - mają od 20 do 50 mln followersów (śledzących). Materiał można udostępnić w innych sieciach społecznościowych, "dać serduszko" lub skomentować.

TikTok powstał dwa lata temu w Chinach, za jego sukcesem stoi chiński gigant ByteDance, wart 75 mld dolarów, a od sierpnia tego roku - oficjalnie jedna z "najgorętszych" firm w Dolinie Krzemowej. Bo chociaż ByteDance jest chiński, ma swój oddział w Kalifornii, a w adresie kontaktowym do TikToka nie znajdziemy ani jednej wzmianki o pochodzeniu z Państwa Środka.