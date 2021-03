Instagram blokuje niebezpieczne kontakty

Coraz większa ochrona nastoletnich użytkowników Instagrama

Platforma społecznościowa podejmuje kolejne kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa nieletnich.

Kontakty tylko dla śledzących

Dorosły użytkownik Instagrama nie wyśle już wiadomości do dowolnego odbiorcy w wieku poniżej 18. roku życia. Kiedy spróbuje to zrobić, otrzyma systemowe powiadomienie, że nie ma takiej możliwości. Żeby taka wiadomość do nieletniego odbiorcy dotarła, ten musiałby śledzić profil dorosłego. Jednak nawet w takiej sytuacji przy nawiązaniu bezpośredniego kontaktu system wyśle młodemu człowiekowi przypomnienie, że nie musi odpowiadać na każdą wiadomość, i ostrzeżenie przed pochopnym udostępnianiem zdjęć, filmów lub informacji o sobie.

Aplikacja wprowadza też monity bezpieczeństwa, pozwalające młodym użytkownikom zgłosić lub zablokować dorosłych, którzy się z nimi kontaktują.

Algorytmy na tropie podejrzanych zachowań

Powiadomienia od systemu pokażą się nastolatkom wtedy, gdy algorytmy Instagrama wykryją podejrzane zachowanie dorosłych. Może ono polegać na przykład na wysyłaniu nieletnim masowych zaproszeń do znajomych.

Funkcja ostrzegania przed takimi osobami ma się pojawić w niektórych krajach (firma nie podaje tu żadnych konkretów) już w tym miesiącu, a docelowo („wkrótce") – na całym świecie.

Instagram zapowiada też, że testuje możliwości dodatkowego utrudniania „podejrzanym dorosłym" kontaktów z nieletnimi na platformie. Na przykład poprzez ukrywanie komentarzy dorosłych pod publicznymi postami nastolatków albo brak wyświetlania osób w określonym wieku w sugerowanych kontaktach.

Sztuczna inteligencja rozpozna wiek użytkownika?

Instagram pracuje także nad systemem sztucznej inteligencji, który pozwoli wykryć faktyczny wiek osoby zakładającej konto. Choć oficjalnie użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat, to wiadomo, że nieletni często podają nieprawdziwe dane, aby już wcześniej się znaleźć w instagramowej społeczności.

Młodzi ludzie zakładający konta będą też zachęcani do wyboru profilu prywatnego. A jeśli tego nie zrobią, platforma wyśle im powiadomienia o przypominające, jakie są zalety konta prywatnego i dlaczego trzeba sprawdzać ustawienia swojego profilu.

Rozmowy o bezpieczeństwie

Dążąc do coraz większej ochrony nastolatków w sieci, Instagram w Stanach Zjednoczonych podjął współpracę z The Child Mind Institute i ConnectSafely. W efekcie powstał przewodnik dla rodziców pokazujący najnowsze narzędzia bezpieczeństwa i ustawienia prywatności, a także zawierający listę wskazówek i podpowiedzi, jak rozmawiać z nastolatkami o ich obecności w internecie. Został on przygotowany też w innych językach dla użytkowników z różnych krajów (m.in. Argentyny, Meksyku, Brazylii, Japonii i Singapuru).

