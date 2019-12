Instagram chce znać naszą datę urodzin

Do tej pory Instagram wymagał od nowych użytkowników jedynie tego, aby zadeklarowali podczas rejestracji, że mają ponad 13 lat. Teraz konieczne jest wpisanie swojej daty urodzin, która jednak nie będzie widoczna dla innych osób w serwisie. Na uprzywilejowanej pozycji są dotychczasowi użytkownicy platformy, którzy – przynajmniej na razie – nie są proszeni o ujawnienie swoich urodzin. Z kolei osoby, które połączyły konto na Instagramie ze swoim profilem na Facebooku (wymagającym podania tej informacji), już w ten sposób przekazali ją Instagramowi.

Nauka po szkodzie

Dlaczego popularny serwis społecznościowy zdecydował się na taki ruch? Jak zapewniają przedstawiciele platformy, chodzi o zapewnienie nowych środków bezpieczeństwa młodszym użytkownikom. Firma zarządzana dziś przez Zuckerberga (kupiona przez niego za astronomiczną sumę miliarda dolarów) stopniowo wprowadza narzędzia ograniczające alarmujące zjawiska: zastraszanie innych użytkowników oraz publikowanie materiałów graficznych ukazujących samookaleczenia i samobójstwa.

Jest to bezpośrednia odpowiedź koncernu na śmierć brytyjskiej nastolatki Molly Russell, której konto na Instagramie zawierało niepojący materiał na temat depresji i samobójstwa. Po fali społecznej krytyki dotyczącej roli platformy w tym zdarzeniu (rodzina dziewczynki oskarżała Instagram o brak reakcji na publikację takich treści) szef sieci Adam Mosseri przyznał, że firma nie zrobiła wystarczająco wiele, aby chronić ofiary samookaleczeń i samobójstw.

Są też inne powody

Mosseri zapowiedział, że fotografie i nagrania rejestrujące takie działania nie będą już dozwolone na Instagramie. Dodatkowo platforma planuje wprowadzić wyszukiwanie i usuwanie tych treści na dużą skalę.

Wymóg podawania daty urodzin ma też jednak inny aspekt – reklamowy. Choć Instagram twierdzi, że nie był to główny cel zmiany, to informacja o dacie urodzenia pomoże sprawdzać, czy reklamy alkoholu, hazardu i innych tego rodzaju produktów są wyświetlane osobom w odpowiednim wieku.

Sztuczna inteligencja na pomoc

Co jednak w przypadku, kiedy podamy nieprawdziwą datę urodzin? Mimo że firma spodziewa się uczciwości większości użytkowników w tej kwestii, to na wszelki wypadek do weryfikacji wieku zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję (AI). Oprogramowanie do uczenia maszynowego, już używane w platformie, analizuje wszelkie dane dotyczące świętowania urodzin, a także posty ze słowami „wszystkiego najlepszego" – na tej podstawie AI potrafi przewidzieć wiek i płeć użytkownika. Informacje o dacie urodzin z nowych rejestracji pomogą zwiększyć dokładność algorytmów.

fot. StockSnap – Pixabay