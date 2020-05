Instagram i Snapchat będą rosnąć szybciej niż Facebook

Aktywniejsi użytkownicy mediów społecznościowych

Pandemia spowodowała zwiększenie po raz pierwszy od 2017 r. zaangażowania użytkowników mediów społecznościowych. Według prognoz firmy eMarketer, która zajmuje się badaniem rynku, w tym roku dorosłe osoby z USA spędzą średnio godzinę i 22 minuty dziennie, korzystając z aplikacji mediów społecznościowych – o 7 minut więcej niż w roku 2019.

Nieoczekiwane wzrosty

W listopadzie zeszłego roku firma przewidywała, że użytkownicy Instagrama poświęcą zaledwie 24 sekundy dziennie więcej na ten program. Jednak według ostatniej prognozy ma to być wzrost do ok. 30 minut dziennie, co oznaczałoby o 14% więcej w porównaniu do czasu spędzanego na korzystaniu z Instagrama w ostatnim roku.

Jak twierdzi eMarketer, użycie Snapchata z kolei zwiększy się o 12% – do 29,5 minut dziennie. Według wcześniejszych prognoz miał to być wzrost o zaledwie 30 sekundy dziennie wśród dorosłych użytkowników.

Na korzystanie z Facebooka natomiast dorośli poświęcą w tym roku ok. 34 minut dziennie, co oznacza wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 4,3% (wcześniejsze prognozy mówiły o skróceniu czasu spędzanego na Facebooku o 42 sekundy).

Chętniej wybieramy Instagram i Snapchat

Prognozy jednoznacznie wskazują więc, że Instagram i Snapchat odnotują większe wzrosty niż Facebook. Te dwie platformy w ostatnich miesiącach wprowadziły wiele nowych funkcji, których celem jest utrzymanie zaangażowania użytkowników.

Na Instagramie dzięki takim narzędziom jak Live oraz Stories użytkownicy pokazywali, jak radzą sobie z kwarantanną społeczną. Snapchat jest natomiast wykorzystywany ze względu na oryginalne funkcje i możliwość przeprowadzania połączeń wideo.

Facebook odnotuje mniejsze wzrosty, jednak jest on, według eMarketera, bardziej dojrzałą siecią społecznościową. Prognozy zakładają, że po zakończeniu pandemii korzystanie z tej platformy może się zmniejszyć.

Zmieniamy swoje nawyki

Ostatnie prognozy pokazują wpływ pandemii na zmianę nawyków korzystania z mediów społecznościowych. To także ważna informacja dla marketingowców, którzy chcą dotrzeć do klientów ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że najszybciej to zrobią właśnie poprzez media społecznościowe.

fot. USA-Reiseblogger – Pixabay