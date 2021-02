Intel Core i9-11900K będzie mieć bardzo szybkie rdzenie

Grupa pościgowa

Już wkrótce Intel ogłosi premierę nowych procesorów stacjonarnych z serii Rocket Lake. Najbardziej wydajnym CPU w nowej rodzinie będzie Intel Core i9-11900K. Na ślady jego testu wydajności użytkownicy natrafili w bazie Geekbench. Uzyskane tam rezultaty są bardzo obiecujące.

Bazowe taktowanie nowego CPU ma wynosić ok. 3,5 GHz, producent deklaruje też nawet 5,3 GHz w trybie boost. Procesor ma mieć 8 rdzeni i 16 wątków.

Naprawdę szybki rdzeń

CPU radzi sobie świetnie zwłaszcza w teście jednowątkowym. Osiągnął w nim wynik ponad 1900 punktów. Bariera ta pozostała do tej pory niesforsowana przez inne CPU. Do tego układ miał osiągnąć w teście częstotliwość ok. 5,3 GHz. Taktowanie w trybie boost było przy tym bardzo stabilne, spadki poniżej zadeklarowanej wartości nie przekraczały 0,2 GHz. To wynik ok. 13% lepszy niż w przypadku najwydajniejszego Ryzena 9 5950X. CPU Intela wypada natomiast wyraźnie gorzej od wspomnianego procesora AMD w teście wielordzeniowym. Trudno jednak konkurować z jednostką mającą dwukrotnie więcej rdzeni.

Premiera nowych Rocket Lake odbędzie się najprawdopodobniej już w marcu. Do tego czasu możemy spodziewać się kolejnych informacji o wynikach testów.

fot. Intel