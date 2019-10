Intel pochwalił się pierwszymi testami swojej karty graficznej

Intel wciąż nie zaprezentował procesorów, które mogłyby być odpowiedzią na nowe Ryzeny, ale nie próżnuje. Od pewnego czasu słychać było, że producent chce stworzyć także własną kartę graficzną. Dzisiaj Intel pochwalił się pierwszym sukcesem na tym polu – udało mu się uruchomić w warunkach laboratoryjnych prototyp własnego GPU.

Oczywiście do premiery serii kart graficznych Intel Xe wciąż jeszcze daleko – na razie udało się wyświetlić obraz, ale minie jeszcze trochę czasu, nim sprzęt będzie gotowy do masowej produkcji. Wiadomo jednak, że firma nie zamierza poprzestać na jednym modelu. W planach jest stworzenie całej serii modeli o zróżnicowanych możliwościach i cenie – zarówno dla graczy, jak i do zastosowań profesjonalnych. Na początek planowany jest model ze średniej półki.

Coraz bliższe zrealizowania plany Intela to atrakcyjna wizja dla konsumentów. Firma zaniedbała nieco aktywność, jeżeli chodzi o procesory, jednak podejmowane działania pozwolą jej zwiększyć portfolio. Nowa linia kart graficznych może być ciekawą alternatywą dla produktów Nvidii oraz AMD.

fot. Intel