Intel prezentuje mobilne procesory Intel Core vPro 8. generacji

Współczesny sposób pracy jest bardziej mobilny niż kiedykolwiek wcześniej, więc znaczenie komputerów osobistych jako podstawowego narzędzia pracy rośnie. Już w tej chwili nawet 70% pracowników na świecie wykonuje swoje zadania zdalnie przynajmniej raz w tygodniu. Firmy stają przed wyzwaniem dostosowania się do tego, jak i gdzie ich pracownicy chcą pracować.

Specjaliści działów informatycznych muszą podejmować kluczowe decyzje dotyczące sposobu organizacji środowiska IT w firmie. Od bezpieczeństwa IT i danych, po minimalizację ryzyka, na które wystawiona jest organizacja i aktualizacje systemów - managerowie IT mierzą się z zewnętrznymi i wewnętrznymi wyzwaniami, by utrzymywać firmową flotę komputerową w pełni aktualną i nowoczesną. Dodatkowo sprawę komplikuje konieczność zarządzania różnymi komputerami, wyposażonymi w różne procesory i systemy operacyjne, a efektem może być wiele problemów, które potencjalnie wpływają na produktywność użytkowników końcowych.

Intel zapoczątkowuje nową erę łączności WLAN, z myślą o pracownikach, którzy są stale w ruchu. Komputery z układami sieci bezprzewodowej Intel Wi-Fi 6 (Gig +) będą pierwszymi dostępnymi na rynku, które umożliwią szybsze połączenia Wi-Fi 63. Pozwoli to nie tylko pracować z dowolnego miejsca, ale także cieszyć się doskonałą jakością łączności - idealną dla najbardziej wymagających aplikacji, takich jak wideokonferencje, współpraca w czasie rzeczywistym i udostępnianie treści.

Wraz z tą premierą firma Intel wprowadza nową technologię Intel® Hardware Shield, która zapewnia nieszablonową ochronę przed atakami firmware. Technologia Intel Hardware Shield pomaga zapewnić działanie systemu operacyjnego na legalnym sprzęcie i zapewnia widoczność zabezpieczeń sprzętowych i oprogramowania, umożliwiając systemowi operacyjnemu egzekwowanie pełniejszej polityki bezpieczeństwa. Co ważne, nie jest wymagana żadna dodatkowa infrastruktura IT.

Laptopy z procesorami Intel Core vPro ósmej generacji dla firm stanowią idealną równowagę pomiędzy wydajnością, żywotnością baterii, łącznością i mobilnością. W porównaniu z 3-letnim komputerem PC najnowszy Intel Core vPro i7-8665U 8. generacji zapewniają do 65 proc. wyższą ogólną wydajność i do 11 godzin czasu pracy na baterii. Pozwalają to pracownikom na pozostawienie ładowarki i utrzymanie produktywności przez cały dzień pracy.