Inteligentna tkanina pomoże leczyć raka

Inteligentna bielizna wykorzystuje fale ultradźwiękowe do wykrywania raka piersi we wczesnym stadium rozwoju.

Dotychczas stosowane metody diagnozowania choroby nowotworowej wiążą się promieniowaniem, co nie jest dobre dla zdrowia osoby, u której podejrzewa się tak poważny problem. Młoda firma IcosaMed zajmuje się wykorzystaniem emisji fal ultradźwiękowych do wykrywania potencjalnych komórek rakowych. Tę technologię zastosowano w inteligentnym biustonoszu SmartBra.

Fale ultradźwiękowe emitowane są za pomocą specjalnych czujników piezoelektrycznych, a cała technologia, udoskonalona przez studentów, została tak zminiaturyzowana, że nie przeszkadza w noszeniu bielizny i jest niemal niewidoczna dla użytkownika. Jeśli system wykryje podejrzaną masę komórek, zaalarmuje użytkownika, aby mógł umówić się na wizytę u specjalisty.

Kreatywne zajęcia

Pomysł na inteligentny biustonosz narodził się na zajęciach organizowanych wspólnie przez School of Engineering i College of Management of Technology na Politechnice Federalnej w Lozannie (EPFL). Program ma pokazać studentom, z jakimi problemami mogą się spotkać w przyszłości przedsiębiorcy wdrażający nowe produkty. Aby poznać realne wyzwania, poszczególne zespoły studenckie ściśle współpracowały z lokalnymi przedsiębiorcami w celu stworzenia zbywalnego produktu, który spełnia potrzeby określone przez firmę prowadzącą rzeczywistą działalność.

Grupa opracowująca SmartBra uzyskała od komisji uczelnianej najwyższe oceny, a firma, z którą młodzi ludzie współpracowali – IcosaMed – wyraziła chęć kontynuowania prac nad przedsięwzięciem.

Zdaniem specjalistów technologia inteligentnej odzieży może doprowadzić do rewolucji w podejściu do leczenia raka. Może to być alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia, które są drogie i mają poważne skutki uboczne, znacząco wpływające na jakość życia pacjentów.

Potrzebny kapitał

SmartBra będzie początkowo sprzedawany kobietom, u których wykryto już raka. Biustonosze pomogą im w codziennym monitorowaniu swojego stanu zdrowia. Kolejną grupą, do której skierowana zostanie oferta, będą kobiety z predyspozycjami genetycznymi do rozwoju raka. Jednak na uruchomienie masowej produkcji potrzebny jest kapitał w wysokości 4 mln franków szwajcarskich.

SmartBra może utorować drogę innym produktom, takim jak bielizna i body, wykorzystującym inteligentne tkaniny do wykrywania innych rodzajów nowotworów.

fot. EPFL