Iran wciąż walczy ze skutkami amerykańskiego cyberataku

W czerwcu amerykańscy hakerzy przeprowadzili cyberatak wymierzony w Iran. Jak podaje The New York Times, działania hakerów miały wywołać chwilowe problemy, a tymczasem Iran wciąż nie zdołał odzyskać utraconych 20 czerwca danych. „Cyberatak [...] spowodował uszkodzenie kluczowej bazy danych wykorzystywanej przez irańskie oddziały paramilitarne do planowania ataków na tankowce i obniżył zdolność Teheranu do przeprowadzania operacji w Zatoce Perskiej" – informuje dziennik.

Władze Iranu miały nadzieję, że dane uda się odzyskać szybciej, ale państwowe systemy łączności wciąż są sparaliżowane. Działanie hakerów z USA miało być odpowiedzią na ataki przeprowadzone na amerykańskie tankowce w Zatoce Perskiej. Tuż przed atakiem ujawniono informacje świadczące o winie Iranu – w tym również dane wykradzione z państwowych baz.

fot. 123RF