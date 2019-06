JBL Tune 120 TWS - bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Słuchawki w połączeniu z eleganckim przenośnym etui ładującym zapewniają 16 godzin nieograniczonej radości z muzyki. Ich ergonomiczny kształt gwarantuje komfort użytkowania przez długi czas. Wyposażono je w intuicyjne i poręczne sterowanie, wygodnie umieszczone na każdej słuchawce. Oferują również dostęp do Siri oraz Asystentem Google za jednym kliknięciem.

Dzięki słuchawkom JBL Tune 120 TWS można w pełni odkryć wolność będąc w ruchu bez krępujących przewodów. Słuchanie muzyki, rozmowy telefoniczne i trening już nigdy nie wzbudzą obaw, że przewody słuchawek się poplączą.

Ponadto użytkownik nie przegapi połączenia telefonicznego w drodze do pracy lub w czasie treningu, dzięki intuicyjnemu sterowaniu połączeniami stereo i przyciskom wygodnie rozmieszczonym na słuchawkach. Za jednym naciśnięciem przycisku można łączyć się z Siri lub Asystentem Google.

JBL Tune 120 TWS zapewniają do 4 godzin pracy, a dodatkowo 12 godzin zasilania z etui ładującego. Ponadto funkcja szybkiego ładowania umożliwia uzyskanie dodatkowej godziny pracy słuchawek po zaledwie 15 minutach ładowania z etui ładującego. Wisienką na torcie jest fakt, że słuchawki są stylowe i wyróżniają się swoim designem, a ich cena, to dodatkowy atut (sugerowana cena detaliczna to 429 zł). Słuchawki dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, czarno-niebieskiej i białej.

Sugerowana cena detaliczna: 429 zł