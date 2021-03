JBL zaprezentował głośnik Bar 5.0 Multibeam

Z basem w pakiecie

JBL zaprezentował soundbar JBL Bar 5.0 Multibeam. Głośnik oferuje dźwięk przestrzenny w standardzie Virtual Dolby Atmos. Do tego nie wymaga zewnętrznego subwoofera. Sprzęt zapewnia głęboki bas dzięki czterem wbudowanym radiatorom pasywnym. Głośnik obsługuje technologie takie jak Chromecast, AirPlay czy Alexa Multi-Room Music. Do komunikacji wykorzystuje interfejs Bluetooth oraz złącze USB, złącze optyczne lub porty HDMI.

Łączna moc wyjścia głośnika to 250 W. Soundbar wykorzystuje 5 przetworników typu racetrack 48x80 mm oraz 4 radiatory pasywne 75 mm. Pasmo przenoszenia wynosi 50 Hz – 20 kHz. Wymiary JBL Bar 5.0 Multibeam to 709x60,5x100,5 mm, a masa wynosi 2,8 kg. Sugerowana przez producenta cena to 1800 zł.

fot. JBL