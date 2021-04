Jabra zaprezentowała nowy sprzęt do telekonferencji

Na inne czasy

Jabra zapowiedziała dwa nowe produkty z serii Jabra PanaCast. To inteligentne kamerki, zaprojektowane z myślą o stworzeniu hybrydowego systemu do prowadzenia telekonferencji w pracy.

Wszyscy w zasięgu obiektywu

PanaCast 50 to kamera z trzema obiektywami i matrycami o rozdzielczości 13 Mpix. Kąt widzenia urządzenia wynosi łącznie 180 stopni. Urządzenie łączy obraz w czasie rzeczywistym, dzięki czemu obejmuje on zasięgiem większą grupę uczestników konferencji. Kamera analizuje też wydarzenia przed ekranem i dopasowuje kadr do sytuacji w pomieszczeniu. Obraz można też rozdzielić na dwa niezwiązane ze sobą kadry, wtedy w jednym będą wyświetlać się przykładowo uczestnicy spotkania, a na drugim natomiast przykładowo znajdzie się tablica z prezentacją. Transmisja obrazu odbywa się na żywo.

Kamera może kontrolować, czy na sali nie znajduje się więcej uczestników niż zezwalają na to wielkość pomieszczenia i reżim sanitarny – w razie wykrycia nieprawidłowości poinformuje o tym sygnałem dźwiękowym. W obudowie znajdziemy łącznie osiem mikrofonów wyłappujących dźwięk z całego pomieszczenia. PandaCast 50 ma też system audio, emitujący głos połączonych zdalnie rozmówców – składają się na niego głośniki z dwoma niskotonowymi przetwornikami 50 mm oraz dwoma wysokotonowymi o średnicy 20 mm. Narzędzie współpracuje z najpopularniejszymi platformami takimi jak Teams czy Zoom.

Zabierz do domu

Bardziej kompaktową wersją jest PanaCast 20 – kamera rejestrująca wideo w rozdzielczości maksymalnie 4K i zgodna ze standardem HDR. Wyposażono ją w system inteligentnego zoomu, skupiający się na użytkowniku. To narzędzie przeznaczone dla pojedynczego uczestnika konferencji, pracującego np. z domu. PanaCast 50 zadebiutuje 15 czerwca 2021 roku w cenie 1065 euro (ok. 5000 zł), a PanaCast 20 trafi do sklepów 1 sierpnia i ma kosztować około 270 euro (1250 zł).

