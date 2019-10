Jak oszukać czytnik linii papilarnych w smartfonie?

Obecnie większość producentów smartfonów stara się pokryć ekranem cały front urządzenia. Sprawia to, że coraz trudniej jest wbudować w telefon czytnik linii papilarnych. Wiele firm decyduje się zatopić go w ekranie, ale - jak pokazuje przypadek Galaxy S10 - to zabezpieczenie bywa zawodne. Okazuje się, że nowy smartfon Samsunga można bez problemu odblokować każdym palcem, jeżeli tylko... zainwestujemy w folię ochronną.

Odkryła to pewna mieszkanka Wielkiej Brytanii. Okazało się, że każda osoba biorąca do ręki jej telefon z ekranem pokrytym folią ochronną mogła go odblokować własnym odciskiem palca. Początkowo podejrzewano, że problem wynika z utrwalonego pomiędzy folią a ekranem śladu palca, ale przyczyna była inna.

Chodzi o sposób działania czytnika firmy Qualcomm. Odcisk palca jest w nim rozpoznawany nie tyle na podstawie obrazu, ile fal ultradźwiękowych, których odbicia pozwalają odwzorować geometrię. Wszystko dlatego, że producent folii zdecydował się wprowadzić w okolicy czujnika niewidoczne gołym okiem zmiany w strukturze powierzchni, dzięki którym te dwa elementy mogły ze sobą lepiej współpracować. Tyle że zaburzyły one przepływ fal na tyle, że telefon przestał rozpoznawać nieprawidłowe odciski.

Jak więc widać, czytnik ukryty pod ekranem nie jest idealnym rozwiązaniem. Samsung, co prawda, uprzedza, że użytkownicy powinni korzystać z akcesoriów wyprodukowanych prze polecane przez siebie firmy, ale w przypadku kradzieży złodziej może bez problemu zdobyć odpowiednią folię. „Narzędzie hakerskie" kosztuje w tym przypadku 2,7 funta.

fot. Samsung