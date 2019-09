Japończyk zapamiętał dane z 1300 kart płatniczych

Aby skorzystać z czyjejś karty płatniczej, często wystarczy zdobyć dostęp do nadrukowanych na niej informacji, takich jak imię i nazwisko, 16-cyfrowy numer karty, data ważności czy kod zabezpieczający CVC. Jest to na tyle dużo informacji, że podanie karty sprzedawcy w sklepie teoretycznie nie stwarza zagrożenia, że ten zapamięta je wszystkie.



Niektórzy mają jednak fotograficzną pamięć. I czasami wykorzystują swój talent nie do końca zgodnie z prawem. Przykładem może być 34-letni Yusuke Taniguchui, sprzedawca w tokijskim sklepie, który w niedzielę (8 września br.) został aresztowany przez policję w związku z dokonywaniem nielegalnej transakcji za pomocą cudzej karty płatniczej. O całej sprawie poinformował serwis SoraNews24.

Po zatrzymaniu Taniguchuiego okazało się, że zgromadził dane z kart ponad 1300 klientów swojego sklepu. Ze względu na niezwykły dar zapamiętywania, Japończyk nie potrzebował żadnego urządzenia do rejestracji danych, dzięki pamięci fotograficznej po prostu zapamiętywał numery kart, CVC czy daty ważności. O wiele gorzej od zapamiętywania poszło mu jednak skorzystanie ze zdobytej wiedzy. Nie zdążył się wcale wzbogacić na tym procederze, bo został zatrzymany w momencie, gdy - za pomocą zapamiętanych danych - dokonywał zakupu dwóch torebek o łącznej wartości 2500 dolarów. W dodatku zamówił je pod swój własny adres, więc po zgłoszeniu na policję zniknięcia pieniędzy z konta, służby od razu wiedziały, gdzie szukać sprawcy. Całe zajście to kolejny dowód na to, że trzeba uważać nie tylko na elektroniczne skanery.

fot. 123RF