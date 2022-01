Jest gotowy standard do ochrony treści przed deepfake'ami

Aby odzyskać zaufanie



Koalicja firm technologicznych powołana do walki z deepfake'ami (Coalition for Content Provenance and Authenticity – C2PA), w której skład wchodzą takie firmy jak m.in. Adobe, Microsoft, ARM, Intel TruePic i BBC), opublikowała pierwszą wersję swojej specyfikacji technicznej do walki z deepfake'kami. Aplikacje do tworzenia deepfake'ów, czyli wygenerowanych przez sztuczną inteligencję fałszywych nagrań wideo, które wyglądają uderzająco realistycznie, są coraz bardziej popularne.

Standard C2PA pozwoli twórcom treści na opracowywanie materiałów, którymi nie można potajemnie manipulować. C2PA ma umożliwiać selektywne ujawnianie informacji o tym, kto stworzył lub zmienił treści cyfrowe i w jakim stopniu. Jak zapewniają członkowie Koalicji, otwarty standard techniczny zapewniający wydawcom, twórcom i konsumentom możliwość śledzenia pochodzenia różnych rodzajów mediów, będzie miał kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaufania w skali całego internetu.

fot. C2PA