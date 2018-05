KIANO Elegance 13.3 360 z Virtual Pen

4w1 - Laptop, Tablet, Namiot, Stojak, to cztery tryby pracy dostępne od ręki plus Virtual Pen, który dodaje urządzeniu kolejnego wymiaru. Wszystko po to by użytkownik mógł pracować wydajnej i efektywnie niezależnie jak go ustawi. Może klikać palcem po ekranie, pisać na wygodnej klawiaturze lub za pomocą Virtual Pena rysować, edytować czy zaznaczać to co ważne.

Laptop KIANO Elegance 13.3 360 będzie dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach:

- KIANO Elegance 13.3 360 w wersji standard

- KIANO Elegance 13.3 360 Minecraft Edition do którego został dołożony w formie gratisu dostęp do gry.

Mocniejszy i jeszcze bardziej smukły. Wyposażony w procesor Intel Celeron N3350, z pamięcią wewnętrzną RAM DDR3 4 GB ma pomóc w sprawnej realizacji codziennych zadań. Mocy zamkniętej w tak smukłej i poręcznej obudowie wystarczy na cały dzień pracy. Dodatkowo wydajna i mocna bateria, pozwalająca na pracę do 8 godzin bez ładowania oraz slot M2 (dysk SSD do 128GB), umożliwiający rozbudowę przestrzeni dyskowej sprawiają, że warto go mieć zawsze przy sobie.

Poręczna i komfortowa klawiatura, znacznie zwiększa komfort pracy. Ekran IPS o przekątnej 13.3" z rozdzielczością FHD 1920×1080, zapewnia bardzo dobre odwzorowanie barw, wyraźniejsze kolory, lepsze kąty widzenia, oraz zwiększony kontrast.

Cena i dostępność

Laptop KIANO Elegance 13.3 360 będzie dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach:

KIANO Elegance 13.3 360 w wersji standard oraz KIANO Elegance 13.3 360 Minecraft Edition. Spodziewana cena detaliczna wynosi 1299 zł.