Kamera DXO również na Androida

DXO One to akcesorium stworzone przez znaną firmę oceniającą aparaty w smartfonach. Jest to niewielka zewnętrzna kamera, którą można podłączyć do smartfonu i po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji, używać jej jako główny aparat. One ze złączem Lightning zostało przedstawione w 2015 roku.

DXO One jest wyposażone w 1-calowy sensor o rozdzielczości 20 Mpix. Według zapewnia on znacznie lepszą jakość fotografii niż wbudowany aparat. Użytkownicy narzekają jednak na wygodę użytkowania akcesorium i wysoką cenę zakupu.

Data premiery nie jest jeszcze znana, podobnie jak cena. Można jednak przypuszczać, że za DXO One na Androida ze złączem USB Typu C będzie kosztowało tyle samo co do iPhone'ów, czyli 499 dolarów.