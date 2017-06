Kamera LS475W – idealna na pierwszy wideorejestrator

W pierwszej kolejności celem wideorejestratora jest ochrona użytkownika przed fałszywymi oskarżeniami. Często jest bowiem tak, że ktoś, kto nie zawinił wypadkowi, pada ofiarą pomówień. W sytuacji, gdy eksperci nie potrafią ocenić jednoznacznie całego zdarzenia, zamontowana w samochodzie kamera może stanowić niezbity dowód. Warto więc, żeby nagrywany przez nią film był wysokiej jakości.

Nie umknie żaden szczegół

Mimo, iż LS475W jest podstawowym modelem w ofercie DOD, kamera ma gwarantować obraz w jakości 1080p przy 60fps. Oznacza to, iż sfilmowany obraz jest nie tylko płynny, ale i może pochwalić się dużą liczbą zarejestrowanych szczegółów. Do tego dochodzi też redukcja efektu rozmycia obrazu, pozwalająca na dokładne uchwycenie szybko poruszających się obiektów.

Właściwy dobór podzespołów

Za jakością nagrań stoi m.in. nowy procesor SONY STARVIC CMOS. To dzięki niemu czułość ISO w LS475W można ustawić do 12800. Wysoka czułość wpływa na możliwość nagrywania w trudnych warunkach oświetleniowych, np. podczas jazdy nocą. Dodatkowo technologia WDR wspiera cały układ, aby obraz był jak najbardziej czytelny.

Trasa bez tajemnic

Producent chwali się także innymi parametrami kamery, w tym przesłoną f/1.6, systemem optyki złożonym z sześciu soczewek czy szerokim kątem widzenia. W LS475W wbudowano również szybki procesor GPS, dzięki któremu kierowca ma dostęp do dokładnych danych związanych z trasą czy prędkością, z jaką porusza się pojazd.

Parkuj bezpiecznie

DOD starał się, by jego urządzenie ułatwiło życie kierowcom. Jedną z dostępnych w LS475W funkcji jest tryb parkowania, dzięki któremu kamera uruchamia się, gdy tylko wykryje ruch przed zaparkowanym samochodem. W ten sposób wideorejestrator może również dostarczyć dowodów przeciwko chuliganom, którzy uszkodzili auto.

Jedź odpowiedzialnie

Kolejną przydatną funkcją jest Speed Camera Alert. Gdy kierowca będzie się zbliżał kierowanym przez siebie samochodem do fotoradaru, wideorejestrator poinformuje go o tym fakcie. Pozwoli to dostosować prędkość do panujących na drodze warunków, zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkownika LS475W.

Zapisze właściwy moment

Kamera nagrywa obraz w trybie pętli, ale przy zderzeniu z innym obiektem filmowanie jest wstrzymane, by urządzenie nie nadpisało chwili, w której doszło do wypadku. Użytkownik w każdym momencie może też wybrać dany fragment filmu i zachować go na stałe. Dodatkowo kierowca ma możliwość stworzenia hasła, chroniącego pliki przed osobami trzecimi.

Wideorejestrator LS475W kosztuje około 1100 zł.