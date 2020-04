Kamery Nest z obniżoną jakością obrazu

Google zapowiedział obniżenie jakości obrazu z kamer bezpieczeństwa.

Nest to stworzony przez koncern z Mountain View system kamer bezpieczeństwa. Firma zdecydowała się tymczasowo obniżyć w kolejnej aktualizacji jakość obrazu. Jako powód podano pandemię Covid-19 i zwiększone obciążenie sieci. Użytkownicy sprzętu mają otrzymać powiadomienia o tym fakcie w najbliższych dniach.

Oszczędność

W przypadku pojedynczej kamery przez miesiąc jej pracy i zapisywania danych na serwerach zużywane jest ok. 400 GB transferu miesięcznie. W ramach globalnego ustalania priorytetów przepustowości firma zredukuje nieco jakość nagrań, prawdopodobnie do poziomu średnio-wysokiego, który zużywa 300 GB. Odciążenie łącz ma zapewnić lepszy transfer przy aktywnościach związanych z pracą lub edukacją.

Wolny wybór?

Google informuje jednak, że wciąż możliwe będzie powrócenie do dawnych ustawień (jeżeli użytkownik uzna to za stosowne). Firma będzie jedynie obniżać jakość w ustawieniach domyślnych, ale jeżeli nie będą nam one odpowiadały, zawsze można ją zwiększyć do poprzedniego poziomu. Wygląda więc na to, że łącza sieciowe odciążą głównie bardziej leniwi użytkownicy.

fot. Google