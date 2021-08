Kanał Sky News Australia zbanowany na platformie YouTube

Tygodniowa przerwa

Sky News Australia, kanał informacyjny działający dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez tydzień nie może publikować nowych treści na platformie YouTube. Wynika to z naruszenia przez niego zasad portalu dotyczących informowania o koronawirusie. Na oficjalnej stronie Sky News pojawił się komunikat, głoszący, iż „Sky News Australia uznaje prawo YouTube'a do egzekwowania swojego regulaminu i z niecierpliwością czeka na to, by kontynuować publikowanie popularnych newsów". Powód blokady nie został podany oficjalnie, lecz australijskie media donoszą, iż przyczyną bana było negowanie przez Sky News Australia pandemii COVID-19 i promowanie „alternatywnych", uznawanych przez naukowców za szkodliwe, metod leczniczych.

Niezależny kanał?

Stacja Sky News Australia była wielokrotnie krytykowana przez komentatorów i ekspertów jako kanał niezachowujący obiektywności i przejawiający tendencję do sympatyzowania ze skrajną prawicą. W 2018 r. program spotkał się z ostrą krytyką po opublikowaniu dyskusji z neonazistowskim aktywistą Blairem Cottrellem. Kanał subskrybowany jest na YouTubie przez ponad 1,85 miliona użytkowników i można oglądać go na całym świecie poprzez platformę Google'a lub w telewizji kablowej i satelitarnej w Australii.

fot. Pixabay