Karty graficzne dla miłośników gry Fortnite

Fortnite nie ma szczególnie wysokich wymagań sprzętowych, zatem karty objęte promocją nie należą do najdroższych produktów w ofercie firmy z Hong Kongu i można swobodnie określić je jako przynależące do segmentu średniego. Zestaw "Fortnite Counterattack Set" otrzymają osoby, które kupią GeForce'y GTX 1060, GTX 1070 lub GTX 1070 Ti w dniach od 29 listopada 2018 roku do 29 stycznia 2019 roku. Cyfrowy kupon trzeba zrealizować do 1 marca 2019 roku.

Pakiet składa się z 2000 V-dolaców (wewnętrznej waluty gry) oraz kilku cyfrowych przedmiotów do wyposażenia podczas rozgrywki. Są to: ubiór "Reflex" (rzadki), lotnia "Pivot" (rzadki), kilof "Angular Axe" (niecodzienny) oraz "Response Unit" Back Bling.

Wydajność wszystkich objętych promocją kart pozwala na swobodną rozgrywkę w Fortnite. Mimo obecności na rynku nowych kart graficznych z rodziny Turing (GeForce RTX), układy generacji Pascal, takie jak te objęte nową promocją, są nadal bardzo atrakcyjnymi GPU dla graczy.