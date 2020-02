Kiedy podsłuchują głośniki?

Inteligentne głośniki (takie jak Echo czy Home) coraz częściej stają się wyposażeniem mieszkań i domów. Pojawiają się także informacje, że sprzęt taki może potajemnie nagrywać użytkowników i przekazać zapis prywatnych rozmów operatorowi usługi, dzięki której głośnik staje się inteligentny.

Naukowcy z działającego w Bostonie Northeastern University sprawdzili, jak często dochodzi do włączenia inteligentnych głośników w sposób przypadkowy, czyli bez użycia specjalnej komendy aktywującej sprzęt.

Pod uwagę wzięto pięć modeli urządzeń dostarczanych – odpowiednio -– przez koncerny Gogle, Apple, Microsoft i Amazon:

• Home Mini 1. generacji (aktywowane komendami OK/Hey/Hi Google);

• HomePod 1. generacji (aktywowane komendą Hey, Siri);

• Harman Kardon Invoke (aktywowane komendą Cortana);

• Echo 2. i 3. generacji (aktywowane komendami Alexa, Amazon, Echo, Computer).

W pobliżu głośników wielokrotnie odtwarzano 125 godzin materiału pochodzącego z serwisu Netflix (a złożonego z filmów i programów zawierających dużą liczbę dialogów). Badacze chcieli dowiedzieć się, które słowa niebędące komendami są w stanie aktywować asystenta, jak długo nagrywa on wówczas dźwięki pochodzące z otoczenia oraz jak często zdarza się to w ciągu doby.

Okazało się, że w zależności od urządzenia średnia częstotliwość przypadkowych aktywacji w ciągu doby wynosi od 1,5 do 19. Najczęściej zdarzało się to modelom Apple'a i Microsoftu (HomePod i Harman Kardon Invoke); kolejne na liście były Echo 2. generacji, Home Mini i Echo 3. generacji.

Od modelu głośnika zależy także średni czas przypadkowego nagrania, które trafia do sieci. Urządzenia Echo 2. generacji i Harman Kardon Invoke charakteryzowały się najdłuższymi okresami aktywacji (od 20 do 43 sekund). W przypadku serii Echo ponad połowa aktywacji trwała sześć sekund lub dłużej; to samo dotyczyło HomePoda.

Zaskakujące okazywały się słowa i zwroty, które prowadziły do przypadkowych aktywacji asystentów. Dla urządzeń Home Mini było to np. „I don't like the cold", dla HomePoda – „Faith's funeral", dla Echo – „Cash transfers", a dla Harman Kardon Invoke – „Colorado".

fot. Northeastern University