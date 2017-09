Klawiatura Genesis RX85 w nowej odsłonie

Nie tylko dla graczy

Niebieskie przełączniki to z kolei alternatywa dla osób, które na klawiaturze zamierzają też dużo pisać. Mocną stroną switchów Blue jest charakterystyczny klik i wyraźnie wyczuwalny moment aktywacji. Dzięki nim użytkownik płynniej pisze na klawiaturze.

Dźwięk pod kontrolą

Klawiaturę Genesis wyposażono w specjalne pokrętło do szybkiej regulacji głośności. Ułatwić życie graczom ma także 12 klawiszy funkcyjnych i wyprofilowana podpórka pod nadgarstki, przyczepiana do RX85 za pomocą magnesów. Chcąc dostosować urządzenie do własnych potrzeb użytkownik może też regulować wysokość klawiatury, dzięki rozkładanym, pokrytym gumą nóżkom.

Wytrzymałe klawisze

Genesis zapewnia, iż mimo atrakcyjnej jak na klawiaturę mechaniczną ceny, RX85 to solidny produkt. Nadruki na klawisze wprowadzono przy pomocy technologii double-shot injection molding. To właśnie ta metoda powoduje, iż nadruk na przyciskach jest niemal nie do starcia.

N-key Rollover na wszystkie klawisze

Ważną cechą klawiatury RX85 jest funkcja N-key Rollover, czyli anti-ghostingu dla wszystkich klawiszy. Technologia ta pozwala na zastosowanie dowolnej kombinacji klawiszy, z której każda zostanie prawidłowo odczytana przez komputer. Do tego dochodzi możliwość zablokowania klawisza Windows, chroniąca przed nagłym wyjściem do pulpitu.

Funkcjonalne podświetlenie

Jak na nowoczesnego mechanika przystało, RX85 oferuje też podświetlenie. Produkt Genesis posiada 20 trybów świetlnych: 8 standardowych, 10 gamingowych, przeznaczonych do gier, a także 2 własne tryby, które gracz może sam zaprogramować.

Klawiatura RX85 kosztuje około 349 zł.