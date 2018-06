Klawiatura Razer Huntsman wyposażona w przełączniki optyczne

Razer Opto-Mechanical Switches

Nowe przełączniki optyczno-mechaniczne to kolejny etap nieustannych innowacji, wdrażanych przez Razera, na tym polu. Dzięki wykorzystaniu technologii optycznej, wiązka światła podczerwonego wewnątrz każdego przełącznika precyzyjnie wykrywa aktywację klawisza po jego naciśnięciu. Punkt aktywacji wynosi zaledwie 1,5 mm, co pozwala na nawet o 30% szybsze rejestrowanie wciśnięcia klawisza, niż w przypadku tradycyjnych przełączników mechanicznych.

Klawisze z przełącznikami Razer Opto-Mechanical Switches zapewniają większą szybkość działania, zachowując przy tym wyczuwalny opór podczas ich wciskania, charakterystyczny dla bestsellerowych przełączników Razer Green. Do ich aktywacji niezbędna jest jednak mniejsza siła, która wynosi 45 g. Punkt aktywacji i punkt resetu mają te same pozycje co w przełącznikach typu liniowego, dzięki czemu naciskanie klawiszy może zachodzić bardzo szybko. W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami, żywotność nowych przełączników optyczno-mechanicznych wynosi około 100 milionów kliknięć. Dzięki nowej technologii optycznej i metalowemu stabilizatorowi umieszczonemu wokół każdego przełącznika, konstrukcja składa się z mniejszej ilości ruchomych części, a podczas aktywacji klawisza nie dochodzi do kontaktu fizycznego pomiędzy częściami. Zmniejsza to zużycie przełączników, a w ręce graczy trafia wytrzymała klawiatura, na której mogą polegać przez lata.

Cechy klawiatury Huntsman Elite

Razer Huntsman Elite wyposażono w dodatkową sekcję sterującą dla szybszego i łatwiejszego dostępu do ulubionych funkcji. Każdy z trzech klawiszy oraz wielofunkcyjne cyfrowe pokrętło można skonfigurować za pomocą Razer Synapse 3. Oprogramowanie pozwala na stworzenie praktycznie nieograniczonej liczby niestandardowych ustawień skrótów klawiaturowych, makr i efektów świetlnych.

Wprowadzona wraz z Ornata Chroma i BlackWidow Chroma V2 wygodna podkładka pod nadgarstki pozwala na komfortowe spędzanie długich godzin podczas gamingowych maratonów. Podkładkę pokryto sztuczną skórką i mocuje się ją do klawiatury za pomocą magnesów.

Huntsman Elite jest pierwszą klawiaturą Razera wyposażoną w systemy Hybrid On-board i Cloud Storage. Za ich pośrednictwem możliwe jest przechowywanie spersonalizowanych ustawień bezpośrednio w pamięci klawiatury lub w chmurze.

Podświetlenie Chroma

Razer Huntsman Elite to również efekty świetlne w technologii Razer Chroma, dzięki której rozgrywka staje się bardziej immersyjna i wciągająca.

Oprócz samych klawiszy, Chroma (typu underglow) podświetla także boki klawiatury oraz podpórki na nadgarstki.

Gracze mogą wybierać spośród 16,8 miliona kolorów i licznych efektów świetlnych. Personalizacja podświetlenia możliwa jest za pośrednictwem oprogramowania Razer Synapse 3. Użytkownicy mogą podzielić się także własnymi ustawieniami z innymi graczami via Razer Chroma Workshop. Podświetlenie zostało zintegrowane również z popularnymi grami, takimi jak Fortnite, Overwatch, Warframe i wieloma innymi. Dedykowane im profile pozwalają na wyświetlanie elementów pomocy, odzwierciedlenie akcji gry i inne efekty.

Klawiatura Huntsman

Razer Hunstman jest dostępna od dzisiaj. Została wyposażona w Opto-Mechanical Switches oraz podświetlenie Chroma. Klawiatura zapewnia wysoką wydajność w grach oraz szybką aktywację klawiszy.