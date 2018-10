Klawiatura analogowa od Cooler Mastera

ControlPad to niewielka klawiatura wyposażona w 24 klawisze, całkowicie programowalne poprzez łatwą w obsłudze aplikację. Dodatkowo producent zaimplementował ustawienia makro oraz schematy sterowania dla kilku znanych gier wideo oraz popularnych programów. Jeśli chodzi o samo urządzenie, to do wyboru mamy dwie wersje wyposażone w przełączniki Cherry MX Red albo Gateron Red. ControlPad posiada także wygodną podkładkę pod nadgarstek, dwie rolki i podświetlenie RGB. Całość wykończono szczotkowanym aluminium.

Dla graczy

Urządzenie wyposażono w technologię Aimpad, zapewniającą mechanicznym przełącznikom precyzję dotąd znaną wyłącznie z joystick'ów, kierownic oraz gamepadów. Oznacza to płynniejszą kontrolę m. in. prędkości sterowania, odchylenia, dostosowania wysokości, przechylenia podczas najbardziej zażartych potyczek. Fakt ten docenią nie tylko pasjonaci symulacji i gier wyścigowych, ale również miłośnicy tytułów pokroju Battlefield, gdzie pojazdy oraz piechota ścierają się na jednym polu walki.

Dla profesjonalistów

Rozrywka to nie jedyny obszar gdzie ControlPad może się sprawdzić. Jego przydatność może okazać się nieoceniona w przypadku edycji filmów lub programów służących do obróbki grafiki, takich jak Photoshop. Celem sprostania wymogom stawianym przez użytkowników, Cooler Master dostarczy również specjalne zestawy klawiszy z oznaczeniami odpowiadającymi funkcjom z zestawu oprogramowania Adobe Suite.

Kickstarter

Dziś startuje kampania na Kickstarterze. Wszyscy chętni, którym podoba się to innowacyjne urządzenie Cooler Master mogą wesprzeć ten projekt.