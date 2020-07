Kodek VVC/H.266 zmniejszy rozmiar plików wideo

Trzy lata pracy

Kodek, który ma dostarczać zainteresowanym pliki wideo w wielkości zredukowanej nawet o 50% od standardowej, był opracowywany przez trzy lata. Pieczę nad jego powstawaniem i prawidłowym działaniem sprawowała znana firma zajmująca się kompresją mediów cyfrowych – Fraunhofer HHI. Współpracowali z nią partnerzy, m.in. Apple, Huawei i Sony. Efekt wspólnych prac ma zostać opublikowany w sieci jesienią br.

Bez strat

Kodeki, które pozwolą na korzystanie z nowego standardu plików wideo, mają redukować rozmiar danych do 50%, ale bez znaczącego wpływu na efekt końcowy konwersji. Zmiany w jakości obrazu mają być niezauważalne, co potwierdziły testy przeprowadzane przez firmy pracujące nad kodekiem. Końcowe wnioski z prowadzonych testów wykazują, że VVC/H.266 wyprzedza kodeki AV1 czy HEVC szczególnie w materiałach 4K UHD.

Nowy kodek opracowywano głównie z myślą o tym, by służył do materiałów wideo w jakości 8K. Redukcja wielkości plików do 50% w takim przypadku znacząco przyspieszy proces ich wczytywania.

Standardy Fraunhofera

Firma, która podjęła się opracowania kodeków, które nie ingerują w jakość filmu, a zmniejszą jego rozmiar nawet o 50%, ma już na swoim koncie dokonania w obszarze muzyki i wideo. Fraunhofer odpowiedzialny jest bowiem za opracowanie popularnego formatu kodowania muzyki MPEG-3 oraz kodeki wideo AVC i HEVC. Dzięki tym osiągnięciom firma stała się jedną z najważniejszych na świecie spółek zajmujących się profesjonalną kompresją cyfrową.

VVC, jak informuje przedstawiciel Fraunhofera, to kontynuacja i ulepszenie wersji kodeków HEVC. Ten kodek jest skierowany do odbiorców ceniących sobie materiały wideo w ultrawysokiej rozdzielczości. Jak twierdzą pracownicy Fraunhofera, VVC jest "skokiem kwantowym w wydajności kodowania". Dla przykładu po zastosowaniu kodeku VVC nagranie, które miało 10 GB, może teraz mieć 5 GB bez uszczerbku na jakości odtwarzania mimo formatu 4K lub 8K. Według producentów oprogramowania kodek będzie się dobrze spisywał także przy wyborze panoramicznych filmów do odtwarzania w zestawach VR.

Kodowanie i dekodowanie

Każdy kodek wymaga dodatkowo specjalnych układów kodujących i dekodujących. Jak podkreślają przedstawiciele Fraunhofera, te układy dla nowego protokołu są aktualnie projektowane, a praca nad nimi przebiega przy wsparciu takich firm jak Ericsson, Intel, Microsoft czy Qualcomm.

fot. Wikipedia