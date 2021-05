Koduj ze sztuczną inteligencją

Sztuczna inteligencja zamieni pytanie w języku naturalnym w gotowy kod

GPT-3 to najnowszy algorytm do tworzenia tekstów, który powstał w zajmującym się badaniami nad sztuczną inteligencją laboratorium OpenAI Elona Muska. We wrześniu 2020 r. Microsoft kupił wyłączną licencję na wykorzystanie podstawowej wersji algorytmu. Teraz gigant ogłosił, że GPT-3 będzie wspierać oprogramowanie PowerApps. Jak? Zamieniając język naturalny w gotowy kod.

Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli już uczyć się, jak tworzyć zapytania do bazy danych w języku Power Fx – to zadanie wykona za nich GPT-3. Wystarczy, że napiszą po prostu: Pokaż 10 zamówień, które mają słowo „gazowana" w nazwie produktu i posortuj według daty zakupu, a GPT-3 wygeneruje poprawny kod. Ten prosty zabieg może zaoszczędzić czas milionów użytkowników-programistów. Jednocześnie umożliwi osobom niekodującym wykonywanie zadań, które wcześniej były poza ich zasięgiem. Wersja wstępna nowego narzędzia ma być gotowa w czerwcu 2021 r.

Microsoft nie jest pierwszą firmą, która korzysta z możliwości uczenia maszynowego w ten sposób. W ostatnich latach pojawiło się wiele programów do kodowania wspomaganych sztuczną inteligencją. Niektóre z nich, np. Deep TabNine, są również obsługiwane przez narzędzia z serii GPT. Są one całkiem obiecujące, ale jeszcze niezbyt szeroko wykorzystywane, głównie ze względu na problemy z niezawodnością tłumaczenia.

fot. Free-Photos – Pixabay