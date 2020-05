Kody plus w Mapach Google'a

Udostępnianie tzw. kodów plus jest możliwe obecnie bezpośrednio z aplikacji Mapy Google.

Kody plus (Plus Codes), czyli sześcioelementowe ciągi złożone z czterech liter i dwóch cyfr, pozwalają łatwo przekazać informację na temat lokalizacji bez potrzeby wpisywania dokładnych współrzędnych geograficznych.

Dotknij kropki

Aby sprawdzić własny kod plus, wystarczy dotknąć niebieskiej kropki pokazującej położenie użytkownika w aplikacji Mapy. Pojawi się wówczas okno informacyjne zawierające dane na temat lokalizacji (np. 4293+QR). Można również sprawdzić kod innego miejsca – w tym celu należy wskazać odpowiedni punkt na mapie i poczekać, aż pojawi się przyporządkowana mu pinezka waz z kodem plus. Dotknięcie kodu powoduje skopiowanie go do schowka.

Funkcja podawania kodów pojawi się w Mapach Google w wersji na Androida w ciągu najbliższych tygodni; w Polsce udogodnienie takie już jest dostępne.

fot. Google