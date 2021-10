Kolejna była pracownica oskarża Facebooka

Była analityk Facebooka podzieliła się z amerykańskimi organami ścigania dokumentacją dotyczącą potencjalnych naruszeń prawa, które miały miejsce podczas jej pracy w firmie.

Stacja CNN skontaktowała się w tej sprawie z rzecznikiem prasowym FBI, który odmówił podania szczegółów.

„Jeśli Kongres chce, abym zeznawała, wypełnię swój obywatelski obowiązek, jak publicznie oświadczałam przez ostatnie pół roku" – napisała Zhang w poniedziałkowym tweecie odnoszącym się do jej wywiadu dla CNN.

If Congress wishes for me to testify, I will fulfill my civic duty, as I've publicly stated for the past half year.



Last year, I testified privately before a European Parliamentary committee though I was avoiding press. My duty to democracy comes first.https://t.co/F0BAlzw5oh