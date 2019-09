Kolejna odsłona wojny handlowej USA i Chin

Na przywożone z Chin do USA obuwie, odzież, artykuły sportowe, tekstylia domowe, a także niektóre produkty technologiczne, np. Apple Watche, obowiązuje teraz cło w wysokości 15 procent. Od 15 grudnia stawka ta dotyczyć będzie kolejnej partii chińskich towarów, w tym laptopów i telefonów komórkowych. Wartość importu towarów już objętych podwyższonym cłem szacowana jest na ok. 110–125 miliardów dolarów, a tych oczekujących na podwyżkę – ok. 160 miliardów dolarów.

Spór trwa w najlepsze

Jak podkreśla Bloomberg, takie działania USA oznaczają eskalację wojny handlowej z Państwem Środka, której skutki odczują nie tylko konsumenci w obu krajach, ale cała światowa gospodarka. Chiny bowiem nie pozostały dłużne i także podniosły cła na towary amerykańskie. Nowe taryfy – od 5 do 10 procent – dotyczyć będą amerykańskich towarów importowanych o wartości 75 miliardów dolarów.

Trwający spór ma wpływ na wskaźniki ekonomiczne: kurs jena, akcje azjatyckie, wartość kontraktów terminowych na S&P 500 (indeks obejmujący 500 amerykańskich spółek giełdowych, uznawany za miernik rozwoju całego rynku amerykańskiego).

Chiny krytykują, Amerykanie płacą

W publikacji „Global Times" (pisma chińskiej partii komunistycznej), która ukazała się 1 września, podkreślono, że skutki zmian wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa odczują także amerykańscy importerzy, a część kosztów przenoszona jest na konsumentów, czyli gospodarstwa domowe.

Jak przewiduje Biuro Budżetu Kongresu (Congressional Budget Office, CBO), które zajmuje się przygotowywaniem niezależnych analiz budżetu i wskaźników ekonomicznych, do 2020 r. wprowadzone przez administrację amerykańską taryfy celne i wojna handlowa z Chinami zmniejszą poziom realnego PKB USA o ok. 0,3 procent i obniżą średni realny dochód gospodarstwa domowego o 580 dolarów.

Z kolei według informacji banku JP Morgan Chase & Co., podanej do publicznej wiadomości w sierpniu br., nowa 15-procentowa taryfa celna zwiększy średni koszt ponoszony przez gospodarstwo domowe w USA do 1000 dolarów rocznie. Cła wprowadzone w ubiegłym roku (w wysokości 10 procent) kosztowały przeciętny budżet domowy ok. 600 dolarów w skali roku.

Będzie jeszcze gorzej?

Jak podaje Instytut Gospodarki Międzynarodowej Petersona (Peterson Institute for International Economics, PIIE), gospodarka amerykańska może szczególnie odczuć planowaną od 15 grudnia zmianę chińskich taryf na amerykańskie samochody i części. Wpłynęłaby ona na prawie 10 procent eksportu amerykańskich towarów do Chin. Wciąż jednak, mimo prowokacji ze strony USA, Chiny nie nakładają dodatkowych ceł na główne towary eksportowe z USA, takie jak samoloty, półprzewodniki i produkty farmaceutyczne.

Według wyliczeń PIIE średnia chińska taryfa celna stosowana względem towarów eksportowanych z USA od 1 września wrasta do poziomu 21,8 procent, a od 15 grudnia będzie to już 25,9 procent. Tymczasem przed rozpoczęciem wojny handlowej, czyli przed styczniem 2018 r., średnia taryfa wynosiła jedynie 8 procent. W tym samym czasie Chiny obniżyły swoje taryfy w stosunku do eksporterów spoza USA do poziomu 6,7 procent.

Niestety wojna celna USA z Chinami szkodzi całej gospodarce światowej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w lipcu obniżył swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na świecie. W tej chwili są to najniższe wskaźniki od czasu wielkiego kryzysu finansowego, co wynika z niepewności wywołanej konfliktem handlowym dwóch światowych potęg gospodarczych.

