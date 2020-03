Koniec apki MSQRD

MSQRD to aplikacja, która w 2016 r. była jedną z najchętniej pobieranych. Wykorzystuje ona rzeczywistość rozszerzoną (AR), aby umożliwić nakładanie różnego rodzaju masek na zdjęcia i filmy selfie w czasie rzeczywistym.

Cztery lata temu Facebook zdecydował się przejąć program. Zamiast jednak rozwijać apkę, co prawdopodobnie było jednym z warunków przejęcia, tylko dodał do niej kilka funkcji w pierwszych miesiącach posiadania programu. W rzeczywistości wykorzystał zastosowane w nim rozwiązania na własny użytek. Po paru latach stagnacji, kiedy zainteresowanie apką znacznie spadło, Facebook zdecydował się teraz zakończyć jej działanie.

Aplikacja przestanie być aktywna 13 kwietnia br. – zarówno na Androidzie, jak i iOS-ie. Koncern Zuckerberga wydał oświadczenie, w którym podkreśla, że MSQRD stanowił filar rozwoju mediów społecznościowych w kierunku wykorzystywania AR do celów, jakie dzisiaj znamy. Podkreślono także, że filtry działające w MSQRD są dostępne już we wszystkich innych apkach, i to w bardziej rozwiniętej i zaawansowanej formie; umożliwiają nawet tworzenie własnych nakładek.

fot. Google Play