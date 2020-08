Koniec klasycznego wyglądu Facebooka

Od września tylko nowa wersja

Ponad rok temu Mark Zuckerberg po raz pierwszy zaprezentował nowy wygląd swojego portalu Facebook.com. Wkrótce po tym rozpoczęły się jego testy. Od maja br. jest on wdrażany już globalnie, ale użytkownicy mogą z niego zrezygnować i wrócić do klasycznego wyglądu. Nie będzie to jednak możliwe już za kilka dni. Od września na całym świecie obowiązywać będzie tylko nowy interfejs.

Ma być nowocześniej

Poprzedni wygląd nie był zmieniany od ok. dekady. Firma skupiała się bowiem nad rozwijaniem mobilnej wersji. Nowy interfejs na www jest zatem odświeżony i nowocześniejszy. Użytkownicy mogą także skorzystać z trybu ciemnego. Wygodniejszy jest też dostęp do najważniejszych funkcji. Facebook podkreśla też, że nowa wersja ma także krótsze czasy ładowania.

Nie wszystkim użytkownikom podobają się jednak te zmiany. Niektórzy narzekają m.in. na to, że nowy Facebook wyświetla za mało treści na ekranie, ponieważ ikony i skróty są zbyt duże. Trzeba się jednak przyzwyczaić do tego interfejsu, ponieważ już od września ma być on obowiązkowy na całym świecie.

fot. Facebook