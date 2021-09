Koniec laptopów, w delegację tylko ze smartfonem!

Przenośne komputery to urządzenia dla wszystkich – właściwie każdy jest w stanie docenić ich zalety. Acer już w nazwie modeli z serii TravelMate sugeruje, że są to maszyny przeznaczone do „podróży", przez co należy rozumieć mobilność każdego urządzenia. Ale nie jest to jedyny wyróżnik tych laptopów.

Najważniejszą cechą laptopów składających się na serię TravelMate jest bowiem wszechstronność. Użytkownicy mają do dyspozycji bardzo wydajne procesory Intel Core, duży wybór konfiguracji sprzętowych, nawet dwa dyski SSD/HDD, opcjonalnie montowane modemy LTE, a nawet czytniki kart inteligentnych.

Coraz częściej obawiamy się o bezpieczeństwo własnych urządzeń. Chcemy być pewni, że nikt nie wykradnie naszych danych, nie zniszczy nam zdalnie komputera ani nie będzie przeglądać poufnych dokumentów. Korzystamy z wielu mechanizmów zabezpieczeń w telefonach komórkowych, ale mało kto myśli o najprostszych, „niskopoziomowych" rozwiązaniach – nieskomplikowanych w zamyśle, a zarazem bardzo skutecznych w praktyce. Acer w urządzeniach z serii TravelMate instaluje czytniki linii papilarnych oraz mechaniczną zasłonę kamery.

Komputerom zagrażają jednak nie tylko cyberwłamywacze. Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że urządzenia przenośne powinny być odporne na warunki zewnętrzne. Obudowy komputerów TravelMate zostały więc odpowiednio wzmocnione. Znajdziemy tu m.in. klawiatury odporne na zalanie oraz materiały, które pozwalają konstrukcjom Acera na otrzymanie certyfikatu zgodnego z wojskową normą MIL-STD-810G (odporność na szoki termiczne, słoną mgłę, marznący deszcz, grzyby...).

Podróż to taki typ aktywności, który sprawia, że klienci mają specyficzne potrzeby. Bacznie obserwujemy to, w jaki sposób nabywcy naszych urządzeń z nich korzystają; przeprowadzamy w związku z tym szczegółowe badania. Ich rezultatem jest właśnie linia TravelMate: podczas jednego z paneli fokusowych okazało się, że nasi klienci oczekują wzmocnionych obudów. Zależy im, aby komputery nadążały za smartfonami nie tylko uniwersalnością, ale i odpornością. Temu pierwszemu służy duża liczba portów, ponadprzeciętna wydajność i możliwość rozbudowywania komputera (na przykład o dodatkowy dysk). Drugie gwarantuje wojskowy standard odporności

– mówi Jakub Duraj, menedżer ds. produktu w firmie Acer Polska

Wolność wyboru – tam, gdzie jesteś

Urządzenia TravelMate zaprojektowano w taki sposób, aby spełniały trzy najważniejsze oczekiwania osób, którym zależy na dobrze wyposażonych, uniwersalnych komputerach.

Po pierwsze, wydajność: odpowiadają za to procesory Intel Core oraz AMD Ryzen najnowszych generacji. Niezawodność gwarantują odporne obudowy, wodoszczelne konstrukcje oraz panele klawiatur, a także materiały najwyższej jakości. Bezpieczeństwo zapewniają m.in. czytniki kart mikroprocesorowych (smart cards, kart inteligentnych), mechaniczne zasłony kamer, a także funkcje takie jak zwężenie kąta widzenia ekranu w czasie korzystania z maszyny. Ten mechanizm nazywany jest przez Acera panelem prywatności (Privacy Panel). Wszystko to z pewnością doceni każdy, kto korzysta z któregokolwiek laptopa z serii TravelMate.

Uniwersalnym modelem do zastosowań biznesowych jest bez wątpienia TravelMate P2. Dzięki niskiej masie (1,6 kg) i małej grubości (20 mm) jest on urządzeniem niezwykle łatwym do przenoszenia. Ekran Full HD IPS o przekątnej 15,6 cala zapewnia komfortową pracę oraz bezproblemowe przeglądanie materiałów z serwisów streamingowych. Komputer oddaje do dyspozycji użytkownika interfejsy komunikacyjne o dużej przepustowości: na pokładzie znajduje się moduł Wi-Fi zgodny ze standardem IEEE 802.11ax, który charakteryzuje się nawet pięciokrotnie większą szybkością transmisji danych niż układy wcześniejszej generacji (IEEE 802.11ac). Jeżeli obawiamy się, ze sieć Wi-Fi będzie gdzieś niedostępna, istnieje możliwość doposażenia komputera w modem 4G, który pozwoli komunikować się ze światem zewnętrznym za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej.

Obecność modułu TPM 2.0 gwarantuje zabezpieczenie danych dzięki wbudowanej w system Windows funkcji szyfrowania BitLocker. Mechaniczna osłona kamery jest bardzo prostą, ale niezawodną metodą ochrony prywatności w sytuacji, gdy przedni aparat nie jest używany. Czytnik linii papilarnych oraz mechanizm Windows Hello to z kolei bardzo wygodne i skuteczne sposoby zabezpieczania dostępu do danych zgromadzonych w komputerze.

Model Acer TravelMate P2 jest oferowany z procesorami Intel Core (od i3 do 7 jedenastej generacji), a także AMD Ryzen Pro, oraz kartą graficzną GeForce MX330. Zapewnia to dużą moc obliczeniową oraz wydajność operacji graficznych i przetwarzania obiektów 3D. Komputer może obsłużyć dwa dyski: 1 TB HDD oraz 1 TB PCIe SSD.

Acer TravelMate P2 pracuje do 13 godzin po naładowaniu akumulatora do pełna. Jego obudowę zaprojektowano tak, aby spełniała wojskową normę MIL-STD-810G, co gwarantuje użytkownikowi bardzo dużą trwałość oraz wydajność w każdych warunkach. Ani wstrząsy, ani deszcz, ani upadki nie są straszne tej maszynie. Urządzenie wyposażono w porty VGA, HDMI, USB Type-C i najnowszy Thunderbolt 4.

Komputery z serii TravelMate przydadzą się nie tylko na biznesie, ale i zaspokoją potrzeby szkół. Niewielki, poręczny oraz wytrzymały TravelMate Spin B3 to propozycja dla uczniów, którzy potrzebują wydajnych oraz trwałych maszyn. Dodatkowe wzmocnienia obudowy i mechanicznie zakotwiczone klawisze wytrzymają nawet najbardziej niszczycielskie eksperymenty młodych użytkowników, zapewniając im jednocześnie ochronę dzięki antybakteryjnej powłoce i certyfikatom przyznawanym bezpiecznym zabawkom. Modele te idealnie nadają się do nauki. Najnowsze procesory Intel Core w wydaniu mobilnym charakteryzują się niskim zużyciem energii przy zachowaniu pełnej wydajności. Baterie o długiej żywotności gwarantują komfortową naukę w każdych warunkach.

Seria TravelMate, kojarzona dotychczas głównie z biznesem, to również sprzęt dla odbiorców takich jak uczniowie. Widząc zmiany, jakie zaszły na świecie w ciągu ostatnich kilku lat, a także wiedząc, jak istotną rolę odgrywa obecnie nauka zdalna oraz obecność nowych technologii w procesie kształcenia, uznaliśmy że w skład linii TravelMate muszą wejść komputery przeznaczone specjalnie dla uczniów. Model Spin B3 jest efektem połączenia naszego doświadczenia biznesowego z uważnym wsłuchaniem się w potrzeby zgłaszane przez uczniów oraz nauczycieli

– wyjaśnia Jakub Duraj

Obsługa standardu łączności IEEE 802.11ac pozwala na przesyłanie danych z szybkością do 1733 Mb/s. Wzmocniona konstrukcja przycisków, które są trudne do usunięcia (lecz łatwe do wymiany) to bardzo istotne cechy komputera, który świetnie będzie się nadawał do sali lekcyjnych. Urządzenie może pracować również w trybie tabletu; dzięki specjalnemu piórku daje uczniowi możliwość robienia odręcznych notatek na panelu dotykowym. Wskaźnik baterii na przednim panelu potrafi świecić różnymi kolorami i można go wykorzystać m.in. jako wskaźnik gotowości ucznia do udzielenia odpowiedzi.

Osoby, dla których istotna jest wydajność oraz wygląd, z pewnością docenią komputery z serii P4. Są to lekkie (ważące 1,4 kg) maszyny w metalowych obudowach, oferowane również w wersji konwertowalnej. W zestawie z komputerem dostarczane jest piórko do obsługi panelu dotykowego, który błyskawicznie odpowiada na komendy użytkownika. Bardzo wytrzymała obudowa przetrwa każdą podróż, a najnowsze procesory Intel Core zapewniają komfortową oraz długą pracę w każdych warunkach. Solidne zabezpieczenia w postaci mechanicznej zasłony kamerki, modułu TPM 2.0, Windows Hello oraz czytnika linii papilarnych gwarantują poufność danych oraz prywatność. Szkło Gorilla Glass zabezpiecza ekran przed pęknięciami, a gładzik Precision Touchpad obsługujący gesty ułatwia wykonywanie operacji wymagających precyzji.

Najbardziej wymagający użytkownicy powinni zainteresować się maszyną Acer TravelMate P6. Sprzedawany również w wersji konwertowalnej komputer został zaprojektowany z myślą o przedstawicielach biznesu. Znajdziemy tu najbardziej wydajne procesory Intel Core, gwarantujące bardzo wydajną, ale i długą pracę (nawet do 20 godzin na jednym cyklu ładowania). Podobnie jak inne modele z serii TravelMate, komputer jest odporny na uderzenia i zachlapania zgodnie z normą MIL-STD-810G. Panel prywatności chroni przed wścibstwem osób postronnych, zwężając kąty widzenia ekranu tak, by nikt poza użytkownikiem nie był w stanie zobaczyć tego, co aktualnie znajduje się na wyświetlaczu. Dodatkowymi zabezpieczeniami są: czytnik linii papilarnych, Windows Hello, moduł TPM 2.0 oraz mechaniczna zasłona kamery.

Czasami bardzo proste rozwiązania są najlepsze. Mechaniczna zasłona kamery gwarantuje, że osoby nieuprawnione nie będą w stanie śledzić naszych poczynań w sposób niezauważony – choćby sforsowały najbardziej wyrafinowane zabezpieczenia cyfrowe. Panel prywatności, czyli zwężenie kąta widzenia w taki sposób, aby tylko osoba siedząca na wprost ekranu widziała jego zawartość, to rzecz pomysłowa, a jednocześnie bardzo prosta do zrealizowania. Nic nie może się z tym równać, gdy chodzi o zagwarantowanie prywatności – nawet w miejscach takich jak kawiarnia, zatłoczony pub albo lotnisko. Czy ktokolwiek potrafi zajrzeć komuś niepostrzeżenie przez ramię? TravelMate P6 to ukoronowanie naszych osiągnięć na rynku komputerów osobistych

– konkluduje Jakub Duraj

Komputery przenośne to urządzenia superuniwersalne

Taki sprzęt sprawdza się nie tylko w podróży – jest doskonałym asystentem w codziennej pracy przy biurku. Jeśli jednak ktoś będzie musiał zabrać ze sobą maszynę w podróż prywatną lub służbową, okaże się, że uniwersalny laptop zadziwia wydajnością oraz funkcjonalnością zbliżoną do osiągów modeli stacjonarnych (a kto wie, czy nie większą?). Zalety serii TravelMate docenią zarówno użytkownicy biznesowi – duzi, średni i mali – jak i osoby szukające przenośnego komputera do zastosowań prywatnych.

fot. Acer