Konsola KFC... naprawdę powstanie

Konsola smażąca kurczaki

Choć wydawało się przez długi czas, że projekt nowej konsoli autorstwa sieci fastfoodów KFC to zwykły kawał, okazuje się, że sprzęt... naprawdę powstaje. W jaki sposób sprzedający smażone kurczaki potentat chce zagrozić Sony i Microsoftowi?

Tak naprawdę to w żaden, bo KFConsole to po prostu pecet zamknięty w nietypowej, stylizowanej na kubełek obudowie. Za jego wnętrze odpowiadają Intel, Asus, Cooler Master oraz Seagate, czyli dostawcy podzespołów. Konstrukcja to zmodyfikowany komputerek NUC 9 Extreme autorstwa Intela. W środku znajdziemy jednak nieobecne w pierwowzorze dysk SSD o pojemności 1 TB oraz grafikę RTX 2070 Mini.

Dla oka i dla brzucha

Oprócz obsługi ray tracingu, producent zaserwował jeszcze jedną, dla odmiany związaną już z działalnością KFC, funkcjonalność. W obudowie pojawi się specjalna komora, w której będziemy mogli przechowywać np. zamówione w restauracji jedzenie. W ten sposób wydzielające się podczas pracy komputera ciepło zostanie spożytkowane na utrzymanie temperatury przekąsek.

Wygląda zatem na to, że firma cały czas mówiła o projekcie w pełni poważnie. Pomimo to cena KFConsole i data premiery nie zostały jeszcze ujawnione. Cóż, wygląda jednak na to, że kiedyś w jakiejś choćby mocno limitowanej formie konsola trafi jednak do sprzedaży. Smacznego!

fot. KFC