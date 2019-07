Kontroler Microsoftu dla smartfonów i tabletów

Firma pracuje nad rozszerzeniem możliwości grania w tytuły z Xboksa na pośrednictwem streamingu. Zapowiedziany przez giganta z Redmond Project xCloud ma rywalizować z usługą Google Stadia.

Umożliwia on uruchamianie gier z konsoli również na smartfonach czy tabletach. Serwis Windowscentral wspomina też o nowym kontrolerze, który ma wyeliminować problem mało precyzyjnego sterowania dotykiem. Microsoft zarejestrował wczoraj patent na specjalnego pada.

Ma on działać podobnie jak Joy-Cony do konsoli Nintendo Switch. Będzie można rozdzielić go na dwie części i zamocować po obu stronach smartfona lub tabletu lub połączyć w jedną całość. Microsoft pracował już nad tego typu sprzętem w 2014 roku i miał wrócić do tego projektu tuż po sukcesie ostatniej konsoli Nintendo.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy możemy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia tego projektu.

